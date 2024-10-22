دبي: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إبرام اتفاقية استراتيجية مع شركة "بارتيور" لبحث مشاركته في منصتها القائمة على تقنية البلوك تشين لتسوية المعاملات والمدفوعات، في تعاونٍ سيتيح لعملاء البنك إمكانية إتمام مدفوعاتهم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بصورة أسرع وأبسط وأكثر كفاءة.

وسينضم بنك الإمارات دبي الوطني بموجب هذه الشراكة إلى شبكة "بارتيور" ليصبح أول بنك في المنطقة يقوم بتسوية المعاملات والمدفوعات بالدرهم الإماراتي والريال السعودي والروبية الهندية على المنصة. كما يتطلع بنك الإمارات دبي الوطني لأن يكون بنكاً مشاركاً في تسوية المعاملات والمدفوعات بالعملات الأجنبية الرئيسية، مما سيعزز محفظة الخدمات والحلول المبتكرة التي يوفرها لعملائه لإجراء المدفوعات في الوقت الفعلي.

وتم إطلاق منصة "بارتيور" عام 2021 بدعم من "دي بي إس بنك" و"جي بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" وشركة "تماسيك" القابضة و"بيك إكس في" (Peak XV). ولعبت المنصة دوراً ريادياً في تطوير سجل موحد للمدفوعات قائم على تقنية البلوك تشين، مما يتيح إمكانية تسوية المعاملات وتخليصها في الوقت الفعلي للحصول على سيولة فورية بشفافية تامة. كما تساعد هذه المنصة على تجاوز التحديات المرتبطة عادةً بالمعالجة المتسلسلة للمعاملات في أنظمة الدفع التقليدية.

وإلى جانب ذلك، يدرس بنك الإمارات دبي الوطني إمكانية الاستحواذ على حصة في منصة "بارتيور" في خطوة استراتيجية تمثل توافقاً داخل المنظومة المالية للإرتقاء بمستقبل المعاملات العالمية لتبادل القيمة. ومن خلال اندماجه في سجل المدفوعات الموحد القائم على تقنية البلوك تشين عبر منصة "بارتيور"، سيعمل بنك الإمارات دبي الوطني على تعزيز الشفافية والكفاءة والأمان في إجراءات المدفوعات ومعاملات التسوية العالمية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تعد شراكتنا مع منصة بارتيور عنصراً مهماً في استراتيجيتنا الشاملة لاعتماد التقنيات الجديدة لمواكبة تطورات المشهد الرقمي دائم التغير. كما نؤكد من خلال هذه الشراكة التزامنا الراسخ بالابتكار والنابع من حرصنا على تزويد عملائنا بأحدث الحلول المالية المتطورة. وبالاستفادة من تقنية البلوك تشين المبتكرة في منصة بارتيور، ستكون عملياتنا أكثر جاهزية لمواكبة المستقبل، مع وضع الأسس لبنية تحتية سلسة للمدفوعات لدعم احتياجات عملائنا المتغيرة في قطاع الأعمال".

وقال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يشكّل استثمار صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني محطة مهمة في مسيرة بارتيور بصفتها منصة رائدة في البنية التحتية المتطورة للمدفوعات. وهذا الاستثمار يعكس قناعتنا بالإمكانات الواعدة لتقنية البلوك تشين وقدرتها على إحداث التحوّل في مشهد الخدمات المالية، وبخاصة في مجال المعاملات العابرة للحدود. ومن أبرز مكاسب هذا الاستثمار تعزيز التعاون عبر العديد من الأسواق المتنوعة وتطوير منظومة سلسة لمعالجة المدفوعات بعملات مختلفة، مما يؤدي إلى زيادة مستوى الشفافية وتبسيط تنفيذ المعاملات وتعزيز الكفاءة للشركات والعملاء".

وبدوره، قال همفري فالينبريدر، الرئيس التنفيذي لمنصة "بارتيور": "من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، سيوفر بنك الإمارات دبي الوطني بوابة لمنصة بارتيور لدخول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وهي منطقة مزدهرة تزخر بالإمكانات، وذلك تماشياً مع خططنا الاستراتيجية لتوسيع حضورنا في الشرق الأوسط. ومن خلال دمج قدراتنا القوية في مجال البلوك تشين مع الشبكة الموثوقة لبنك الإمارات دبي الوطني، سنعزز إمكاناتنا التشغيلية، كما سنرسخ التزامنا المشترك بزيادة كفاءة وأمان المعاملات العابرة للحدود لنتمكن معاً من قيادة النمو الاقتصادي والابتكار في جميع أنحاء المنطقة".

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 956 مليار درهم (يعادل تقريباً 260 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,512 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

نبذة عن شركة بارتيور

تعيد بارتيور، شركة التكنولوجيا المالية القائمة على تقنية البلوكشين والمتخصصة في المقاصة والتسوية، تعريف كيفية انتقال القيمة عالمياً. تأسست في عام 2021 بدعم من مساهميها المؤسسين كلاً من دي بي إس بنك، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد، وشركة تيماسيك، بالإضافة إلى "بيك إكس في" (Peak XV) التي كانت المستثمر الرئيسي في جولة تمويلها من السلسلة "ب".

تعالج شركة بارتيور أوجه القصور التشغيلية التي يواجهها اللاعبون في صناعة المدفوعات، بما في ذلك تأخيرات التسوية، ونقص شفافية المعاملات، وارتفاع التكاليف التشغيلية، لتسهم بذلك في تسهيل حركة السيولة للمؤسسات المالية وعملائها. وتقدم شبكتها حلول مدفوعات متعددة العملات في الوقت الفعلي والتسوية المتزامنة للمدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف الشركة إمكانية طرح خدمات جديدة تشمل مقايضات اليوم الواحد، وتسوية المقاصة مقابل الدفع، وحلولًا موجهة خصيصاً للمؤسسات الكبرى.

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