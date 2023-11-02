شرطة دبي أول جهة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد حل الدفع الرقمي المبتكر والأول من نوعه

دبي: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن شراكته مع شرطة دبي لتنفيذ حل مالي مبتكر يتيح لها إجراء السحوبات النقدية عبر الوسائل الرقمية وتوصيل وتسليم الأوراق النقدية بطريقة رقمية، مما يوفر لجهاز الشرطة في دبي وسيلة أكثر كفاءة وأقل تعقيداً للتعامل يوميا مع المبالغ الصغيرة من خلال تبسيط إدارة المصروفات التقديرية الأصغر حجماً والتي غالباً ما تستخدم في النفقات التشغيلية.

ويمثل تنفيذ شرطة دبي للحل الرقمي الجديد خطوة مهمة في مواجهة التحديات المرتبطة بإدارة النقد عبر الوسائل الورقية التقليدية. وستمكن الشراكة شرطة دبي من الانتقال من الأساليب اليدوية الأكثر تعقيدا لسحب مبالغ صغيرة من الأموال التقديرية إلى نموذج السحب النقدي الرقمي بدون بطاقة من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني أو لدى أي من فروع محلات الصرافة المشاركة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح الحل لشرطة دبي طلب مبالغ نقدية محددة عبر الإنترنت من خلال منصة "بيزنس أونلاين" (businessONLINE) التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، ليتم توصيلها إلى مركز الشرطة المعني.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد القاسم، ، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نعتز بمشاركة شرطة دبي في مسيرة تحويل عمليات إدارة النقد لديها. ويعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بدفع عجلة الابتكار التكنولوجي في المنطقة من خلال توجيه عملائنا باستمرار خلال رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم وإعادة تشكيل كيفية عمل المؤسسات والشركات في المنطقة. وفي الوقت الذي نقود فيه التحول نحو المدفوعات غير الورقية فإننا نتماشى مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ونضع الأسس للمنطقة للتطور إلى مشهد مالي رقمي رائد".

وأضاف سعادة اللواء سيف محمد بن عابد المهيري مدير الإدارة العامة للمالية في القيادة العامة لشرطة دبي: "شكّل التزامنا بدعم مستهدفات استراتيجية حكومة دبي وتعزيز جودة الحياة دافعاً أساسياً لشراكتنا الجديدة مع بنك الإمارات دبي الوطني. ونتوقّع أننا ومن خلال التحوّل من مدفوعات الشيكات التقليدية إلى الحلول الرقمية المتقدمة، نكون قد قدمنا حلولاً متكاملة للمتعاملين لتلقي الخدمات من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمة ،وتوفيرها على مدار الساعة ولا تقتصر مزايا هذا النهج المبتكر على تبسيط عملياتنا فحسب، ولكنه أيضاً سيمكننا من خدمة عملائنا بمزيد من الكفاءة والتميّز."

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 836 مليار درهم (يعادل تقريباً 228 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة إلى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.