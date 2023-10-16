لبناء جيل جديد من المؤسسين العالميين من مواطني الدولة

برنامج الحاضنة يحظى بدعم شبكة من الشركاء العالميين تشمل "فيزا" و"مايكروسوفت" و"دل تكنولوجيز"

البرنامج يأتي في إطار التزام البنك باستقطاب وتطوير المواهب الوطنية الإماراتية

التعاون يعزز الهدف المشترك للشركات والمتمثل في المساهمة في تحقيق طموحات دبي في تحفيز الابتكار ونمو الناتج المحلي الإجمالي

المبادرة المشتركة بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني و"منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع"، وتعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد مع مركز دبي المالي العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إطلاق برنامج "الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية"، وذلك في إطار شراكته الاستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يهدف برنامج الحاضنة المخصص، والمدعوم من "منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع"، إلى تعزيز المواهب الإماراتية ونمو ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي. وسيحظى البرنامج أيضاً بدعم عدد من الشركات العالمية الرائدة في المجال، ومنها "فيزا" و"مايكروسوفت" و"دل تكنولوجيز".

وسيدير برنامج "الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية" مجموعتين سنوياً، تتكون كل منهما من ثلاث إلى ست شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بمشاركة مؤسسين وأعضاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى مدار البرنامج الذي يستمر لمدة ثمانية أسابيع، سيكتسب المشاركون معلومات ومعارف غنية من خبراء بناء المشاريع والابتكار من "منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع"، وخبرة عملية من رواد الأعمال الأكثر نجاحاً في الدولة، بالإضافة إلى جلسات إرشاد وتدريب مباشر مع مؤسسي أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الدولة، والوصول إلى شبكات المبتكرين والشركات القائمة والحكومات ورؤوس الأموال في الدولة.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إننا سعداء بإطلاق برنامج ’الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية‘ بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي مركز دبي المالي العالمي. ويساهم إطلاق هذا البرنامج الفريد في تعزيز التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز المواهب المحلية، ونمو ريادة الأعمال في المنطقة. وانطلاقاً من موقعنا كبنك محلي رائد يحرص دائماً على دعم الابتكار والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي الوطني، فإننا على ثقة من أن برنامج الحاضنة الجديد سيساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد المحلي ككل".

وبدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تم تصميم برنامج ’الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية‘ بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز منظومة الابتكار وتسريع النمو من خلال تمكين المواهب المحلية وتنمية قدراتهم باعتبارهم الجيل القادم من قادة القطاع. حيث تشكل المكانة المتنامية لمركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي للمواهب بمنظومته البيئية المتكاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، منصة تمكينية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع مستوى مساهمتهم في استشراف المستقبل وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة قائمة ومزدهرة. ندعو المواهب الوطنية للمساهمة معنا في مسيرة الإنجازات عبر الانضمام إلى مجتمعنا الذي يبلغ تعداد القوى العامله فيه أكثر من 39000 موظف، ممن يتمتعون بقدر عالي من الكفاءة، من أكثر من 160 جنسية."

من جانبه، قال ميجيل ريو تينتو، المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تركز معظم برامج الحاضنات حول العالم على تحفيز ابتكار المنتجات فقط. ويبرز برنامج ’الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية‘ من بنك الإمارات دبي الوطني، إذ تم تصميمه لتمكين المشاركين من توسيع مهاراتهم وشبكات تواصلهم وتأثيرهم، من أجل فهم أفضل للاتجاهات الرئيسية التي تشكل الاقتصاد، وإنشاء شركات وأعمال تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والعالمي. نحن نقدم للمشاركين مجموعة من الأدوات التي تساعدهم على ترجمة أفكارهم وتحويلها إلى ابتكارات مؤثرة، فضلاً عن الدعم اللازم لتطويرها على نطاق واسع".

وأضاف: "إن التعاون والدعم الذي يشهده البرنامج من الشركات العالمية الرائدة يساهم كذلك في تعزيز ثقله ومكانته".

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 يونيو 2023 بلغ مجموع أصوله 811 مليار درهم (يعادل تقريباً 221 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 854 فرعاً إضافة إلى 4,173 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات، وإلى جانب كونه شريك المسار لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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