البطاقة الجديدة توفر العديد من مزايا الأعمال والسفر ونمط الحياة للمؤسسات في الدولة، بما في ذلك الشركات التي تستفيد من خدمات مجموعة "دي بي ورلد" و"دبي التجارية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا؛ ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة؛ عن إطلاق بطاقة ائتمانية جديدة للشركات تحمل علامة تجارية مشتركة، بالتعاون مع ماستركارد. وتلبي بطاقة الائتمان الجديدة احتياجات جميع الشركات، بما في ذلك تلك التي تستفيد من خدمات شركتي "دي بي ورلد" و"دبي التجارية" في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حلول الجمارك والخدمات اللوجستية.

وتستهدف البطاقة العديد من القطاعات، حيث توفر عروضاً فريدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مجموعة من مزايا الأعمال والسفر ونمط الحياة. ويتيح المنتج تسهيلاً ائتمانياً متجدداً بمعدل فائدة تنافسي للغاية، كما سيتيح استرداداً نقدياً على الإنفاق بدون حد أقصى. وسيحظى العملاء بإمكانية الوصول إلى مركز الاتصال الحصري لـ "دبي التجارية"، وهي خدمة متميزة متاحة على مدار الساعة. ويمكن للعملاء الذين يختارون البطاقة الجديدة أيضاً فتح حساب من خلال قسم الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني للوصول إلى كامل المنتجات والخدمات ذات الصلة.

وكما سيربط البرنامج حاملي بطاقات الأعمال بأكثر من 150 حسماً متاحاً للتجار من خلال منصة Easy Saving Specials (ESS) من ماستركارد. وهي عبارة عن برنامج عالمي قائم على الاسترداد يوفر للتجار عروضاً محدودة الوقت يتم استردادها عند الدفع. ويتيح لهم حل الولاء هذا خفض التكاليف ودفع النمو من خلال خدمات الأعمال الأساسية، بما في ذلك الترويج لعروضهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وهو ما سيساعد الشركات في إدارة مدفوعاتها، وتقليل تكاليف المعاملات، وزيادة التدفق النقدي.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال ديباك تشاندران، رئيس المنتجات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "بصفته بنكاً وطنياً رائداً، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التجارة، وهي أولوية استراتيجية رئيسية للدولة. وتساهم شراكتنا الحالية مع ’دي بي ورلد‘ لإطلاق بطاقة ماستركارد ذات العلامة التجارية المشتركة، في توحيد جهود علامتين تجاريتين رائدتين في الدولة لتقديم أداة مبتكرة وأساسية لقطاع الأعمال في المنطقة والذي يشكل العصب الأساسي للاقتصاد الإماراتي."

ومن جانبه قال أحمد الحسن، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "نحن في ’دي بي ورلد‘ ملتزمون بإتاحة الفرص لتعزيز انسيابية التجارة العالمية. ولا شك أن شراكتنا اليوم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتقديم هذه البطاقة المشتركة للشركات، تجسد التزامنا بتوفير حلول مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية والمرونة المالية للشركات. علاوة على ذلك، يمكن للعملاء الوصول إلى خدمات مميزة حصرية، ما يعزز دورنا في دفع النمو الاقتصادي للدولة ودعم طموحات التجارة العالمية."

وبدورها قالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لدى ماستركارد: "إن إطلاق بطاقة ماستركارد الائتمانية للشركات ذات العلامة التجارية المشتركة من بنك الإمارات دبي الوطني و’دي بي ورلد‘، يتماشى مع التزامنا المشترك بتعزيز أجندة دبي الاقتصادية 2033، من خلال زيادة حجم التجارة البينية بين دبي ومنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وفي جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى تسهيل إنجاز المعاملات السريعة والسلسة والآمنة، تم تصميم هذا المنتج المبتكر والفريد لتوفير باقة واسعة من المزايا للتجار في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يساهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال. ونحن فخورون بأن يمثل هذا المنتج أحد المخرجات الرئيسية للشراكة الرقمية للمدينة مع ماستركارد."

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تعاونت ماستركارد و"دي بي ورلد" لرقمنة تدفقات الدفع في منظومة الموانئ عبر مواقع مختلفة من العالم، ما ساهم في دعم مساعي "دي بي ورلد" لتمكين التجارة العالمية. وبالتعاون مع البنوك الشريكة، أطلقت ماستركارد برامج تسمح لأصحاب البضائع والشركات الصغيرة بدفع تكاليف الشحن بكفاءة أكبر وعن بعد. ويجري تنفيذ البرامج عبر عمليات الموانئ العالمية لمجموعة "دي بي ورلد"، بهدف تسريع التحول الرقمي لسلسلة التوريد العالمية ودعم الاقتصادات المحلية.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2024 بلغ مجموع أصوله 931 مليار درهم (يعادل تقريباً 253 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,491 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)

تمثل التجارة شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وتصنع الفرص وتحسن جودة حياة الناس حول العالم. تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم المُمكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي نخدمها على مستوى العالم.

يعمل في المجموعة فريقٌ متخصص ومتنوّع ومحترف يتكوّن من أكثر من 113,000 موظفاً من 160 جنسية مختلفة، يعملون في 78 دولة على ست قارات. تعمل (دي بي ورلد) على تطوير التجارة وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة ومستقبلية الطابع.

نقوم بتطوير ودمج أعمالنا على نحو سريع، وتشمل أعمالنا الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، كما نعمل على الجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى والخبرات المحلية لتكوين حلول أقوى وأكثر كفاءة لسلاسل التوريد المتكاملة والتي يمكنها تغيير مقاربات التجارة العالمية.

إضافة إلى ذلك، نعيد تشكيل المستقبل من خلال الاستثمار في الابتكار، فمن أنظمة التسليم الذكية إلى حلول التخزين الآلي في المستودعات، نقود الابداعات التكنولوجية الثورية، وننطلق بالقطاع نحو أساليب تجارية أفضل، ونقلل الاختلال في سلاسل التوريد - من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

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