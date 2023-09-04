في إطار دعمهم للمبادرات المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة

بنك الإمارات دبي الوطني و"ماستركارد" يقدّمان رحلات جوية مجانية من دبي إلى لاهور لسائقي مركبات "كريم" الأفضل أداءً

تم تغطية جميع مصاريف السفر بما في ذلك النفقات اليومية

قامت "كريم" بإطلاق مبادرات مرتبطة بالصحة والسلامة لدعم سائقي خدمات النقل والتوصيل في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فصل الصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن تعاونه مع شركة "ماستركارد" لتقديم رحلات جوية مجانية لسائقي مركبات شركة "كريم" في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف زيارة عائلاتهم في لاهور، باكستان كبادرة شكر وتقدير للجهود التي يبذلونها يومياً.

وفي إطار هذه الحملة، قام بنك الإمارات دبي الوطني و"ماستركارد" بتغطية كافة نفقات السفر، بما في ذلك الرحلات الجوية والمصاريف اليومية الأخرى لعشرة سائقين متميّزين، علماً أنّ بعضهم لم يقم بزيارة بلده الأمّ منذ أكثر من عامين للتمكّن من تحويل راتبهم الشهري لعائلاتهم عوضاً عن إنفاقه على تذاكر السفر. وقد تمّ إطلاق هذه المبادرة تقديراً لجهودهم الملحوظة ومكافأةً لأفضل سائقي السيارات المخصّصة لنقل الركاب وخدمات التوصيل في "كريم".

وتضمّ مجموعة السائقين كابتن شاهزاد، الذي يعمل لدى "كريم" منذ تسع سنوات والذي قام بزيارة عائلته المكونة من خمسة أفراد للمرة الأولى منذ عامين تقريباً. وسافر أيضاً الكابتن أسامة الذي يعمل لدى "كريم" منذ عامين إلى بلده الأمّ لزيارة عائلته المكونة من ستة أفراد. كابتن عزمت كان متحمسًا للعودة لحضور حفلة عيد ميلاد ابنته، وكابتن بابر حضر حفل زفاف لأحد أفراد عائلته.

وفي هذه المناسبة، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس في شركة "كريم": "نشعر بامتنان كبير لما يظهره شركاؤنا في بنك الإمارات دبي الوطني و"ماستركارد" من كرم وتقدير لسائقينا عبر منحهم رحلات جوية مجانية لرؤية عائلاتهم في لاهور. حيث يمثل السائقين في "كريم" القلب النابض للشركة ولم نكن لنحقق ما أنجزناه لغاية اليوم من دون جهودهم الجبارة وتفانيهم في العمل. ويسرّنا جداً أن نرى مثل هذه الجهات البارزة تعبّر عن تقديرها لجهودهم على قدر تقدرينا لهم فرداً فرداً. فالكثير من السائقين لدينا يدّخرون رواتبهم الشهرية لتحويلها لعائلاتهم في باكستان وما من شعور أفضل اليوم من لمّ شملهم خلال هذا الصيف."

ومن جانبه، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرنا المشاركة في هذه المبادرة الكريمة الهادفة إلى لمّ شمل سائقي "كريم" مع عائلاتهم كعربون شكر وتقدير لما يبذلونه من جهود ملحوظة في خدمة المقيمين في الدولة وزوارها. وانطلاقاً من مكانتنا كمجموعة مصرفية رائدة على مستوى المنطقة، لطالما حرصنا في بنك الإمارات دبي الوطني على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى إحداث فارق ملحوظ في حياة الأفراد والمجتمعات على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق التي نعمل فيها بشكل عام."

وتجدر الإشارة إلى أنّ فريق دعم "كباتن كريم" يواصل الاستثمار في مجموعة من البرامج والمبادرات، لإتاحة حصول كلّ كابتن على الخدمات والمكافآت بسهولة ومرونة من خلال منصّة "كريم". فقد بادرت شركة "كريم" خلال الشهر الماضي إلى إطلاق مبادرات مرتبطة بالصحة والسلامة لدعم سائقي السيارات المخصّصة لخدمات التوصيل في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فصل الصيف، بما في ذلك توزيع مستلزمات مفيدة خلال الصيف وإنشاء محطات مبرّدة لاستراحة السائقين فيها، وتخصيص عربات يستطيعون الاستراحة وشرب الماء فيها. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت شركة "كريم" شراكة مع الجمعية الباكستانية في دبي، لتسهيل حصول السائقين على استشارات وفحوصات طبية مجانية ونصائح مفيدة حول كيفية الوقاية من حرّ فصل الصيف والحفاظ على سلامتهم في كافة الأوقات.

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نبذة عن شركة كريم

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.careem.com

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 يونيو 2023 بلغ مجموع أصوله 811 مليار درهم (يعادل تقريباً 221 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 854 فرعاً إضافة إلى 4,173 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يسهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان السبّاق في دعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة

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