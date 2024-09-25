القرض يرتبط بزيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستهلاك المواد المستدامة

رياض، المملكة العربية السعودية: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، توقيع اتفاقية قرض تشغيلي مرتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع "لاندمارك ريتيل"، المجموعة الرائدة في قطاع التجزئة بالشرق الأوسط. وتعدّ هذه أول مرة توقع فيها شركة من القطاع الخاص قرضاً ثنائياً مرتبطاً بالاستدامة في المملكة العربية السعودية.

وجرى الإعلان عن الشراكة رسمياً خلال حفل توقيع أُقيم يوم 4 سبتمبر 2024 في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني بالرياض، وتؤكد الشراكة على التزام الطرفين بعيد المدى برؤية 2030 وأهداف الاستدامة في المملكة. ويتوافق التعاون بالكامل مع جهود "لاندمارك ريتيل" المستمرة لتحقيق الحياد المناخي ويوسع نطاق جهودها لإتاحة وصول أكبر إلى مجموعة شاملة من الحلول المالية المستدامة المتطورة.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور كبار مسؤولي الطرفين، بمن فيهم راجيش غارج، الرئيس المالي للمجموعة والرئيس في "لاندمارك ريتيل"، وشبير أحمد، رئيس الخزانة، ورافي شاندران، نائب المدير العام للشؤون المالية في الشركة.

ومثّل بنك الإمارات دبي الوطني في حفل التوقيع كلٌ من بري ماكنير، الرئيس المشارك للمجموعة لتغطية الشركات، وأحمد الغامدي، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات.

وتأتي الاتفاقية، التي تستند إلى الشراكات السابقة لبنك الإمارات دبي الوطني مع "لاندمارك ريتيل" ، لتعزز العلاقة الوثيقة بين الطرفين، حيث تمثل ثاني اتفاقية قرض مرتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين بنك الإمارات دبي الوطني و"لاندمارك ريتيل" ، عقب قرار المجموعة بالانتقال من القرض التشغيلي إلى قرض مرتبط بالاستدامة في عام 2022.

وتتمثل الأهداف المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك "لاندمارك" للطاقة وزيادة حصة المواد المستدامة في منتجات التجزئة التي تقدمها. وتتماشى مؤشرات الأداء الرئيسية بموجب القرض مع مسيرة "لاندمارك" لتصبح شركة اقتصاد دائري صديقة للمناخ عبر إطار شامل يضم المنتجات والعمليات وتجارب العملاء المستدامة.

وقالت بري ماكنير، الرئيسة المشاركة للتغطية المؤسسية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نحن فخورون بالدور الرئيسي الذي نقوم به في دعم حلول التمويل المستدام في السعودية من خلال دعم شريكتنا الراسخ "لاندمارك ريتيل". وتؤكد هذه الاتفاقية المهمة على التزامنا المشترك بالريادة البيئية ودفع عجلة التحوّل الهادف عن طريق الحلول المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ومن خلال التعاون مع شركات رائدة مثل "لاندمارك" لصياغة هياكل تمويل مخصصة تركز على الاستدامة، فإننا نمهّد الطريق للتحول المستدام وتعزيز دورنا الريادي في التأثير على نماذج الأعمال بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر رفقاً بالبيئة في المملكة".

وأضافت: "ومن هنا تأتي أحدث اتفاقياتنا مع "لاندمارك ريتيل"، التي أثبتت التزامها بأن تصبح من كبار اللاعبين في قطاع التجزئة والخدمات المستدامة بالمنطقة. ونتطلع إلى العمل عن قرب مع المجموعة لتحقيق كامل قدراتها وتنفيذ استراتيجيتها للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".

من جهته، قال راجيش غارج، الرئيس المالي للمجموعة لدى "لاندمارك ريتيل" : "نحن ملتزمون بإدارة أعمالنا بمسؤولية، عبر دفع عجلة التحوّلات الإيجابية لتقليص الأثر البيئي لعملياتنا. كما ندرك الدور المهم الذي نقوم به في قطاعنا ونلتزم بالأعمال المسؤولة، والعمل وفق أخلاقياتنا لحماية الناس والكوكب. وتركز اتفاقيتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني بالكامل على تحقيق ذلك، مما يمثل محطة مهمة جديدة خلال مسيرتنا ومسيرة المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة".

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني - السعودية

تأسس بنك الإمارات دبي الوطني - السعودية في عام 2004 كأول بنك إماراتي في المملكة العربية السعودية، ونما ليصبح من أكبر فروع مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني العاملة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات والمؤسسات والخزينة، فضلاً عن خدمات الاستثمار المقدمة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مستهدِفة قطاعات الأعمال والمستثمرين النشطين.

ويقدم البنك الخدمات المصرفية من خلال العديد من القنوات الرقمية كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة ومنصة businessONLINE.

كما يقدم مجموعة واسعة من منتجات التمويل وخدمات الحسابات ذات قيمة عالية من خلال الخدمات المصرفية المتعددة بالإضافة إلى خدمات الخزينة. ويمكن لعملاء البنك الاستفادة من مختلف القنوات البنكية التقليدية والتكنولوجية الحديثة للوصول إلى خدمات البنك.

يعمل بنك الإمارات دبي الوطني - السعودية حالياً من خلال 19 فرعاً في المملكة تقع بشكل رئيسي في الرياض، جدة، الخُبر، الدمام، الاحساء، القصيم، الجبيل، الطائف، مكة المكرمة والمدينة المنورة ويتوسع حالياً في نهج منظم للوصول إلى 24 فرعاً خلال السنوات المقبلة.

بنك الإمارات دبي الوطني - السعودية داعم نشط لرؤية المملكة 2030 ومشارك قيم في جهود المسؤولية الاجتماعية لدعم الأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة. كما أن بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية يستثمر بفعالية لتعزيز وعي الادخار لدى الأفراد والأسر من 6% إلى 10% من دخلهم الشهري بحسب رؤية المملكة 2030. بالإضافة إلى ذلك فإن البنك يقوم برعاية مختلف الرياضات والفرق الرياضية المحلية لدعم سعيهم بتحقيق نجاحات أكبر.

نبذة عن مجموعة لاندمارك

تأسست مجموعة لاندمارك في عام 1973 في البحرين، ونمت لتصبح واحدة من أكبر وأنجح التكتلات في مجال البيع بالتجزئة والضيافة على مستوى متعدد القنوات، حيث تتواجد في 17 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا. تتخذ المجموعة من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها منذ عام 1990، وتملك وتدير 21 علامة تجارية محلية و4 علامات تجارية بنظام الامتياز عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 2200 متجر، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تصل إلى 30 مليون قدم مربع.

يُعزى نجاح مجموعة لاندمارك إلى محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية الراسخة التي تغطي العديد من فئات البيع بالتجزئة، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات في مجالات الأزياء والمنازل والمواد الغذائية والإلكترونيات. وتشمل هذه العلامات "سنتربوينت"، "ماكس فاشن"، "هوم سنتر"، "بيبي شوب"، "سبلاش"، "شومارت"، "لايف ستايل"، "فيفا"، "إيماكس"، "هوم بوكس"، "ستايلي"، "شوإكسبرس"، "سبار"، و"إيزي باي".

إلى جانب البيع بالتجزئة، قامت مجموعة لاندمارك بتنويع أنشطتها لتشمل قطاعات الترفيه واللياقة البدنية والضيافة من خلال علامات مثل "فيتنس فيرست"، "سيتي ماكس"، "فن سيتي"، "فن فيل"، "زعفران" و"كارلوتشيوز".

تتميز المجموعة بقدرات لوجستية لا مثيل لها، حيث تمتلك أكبر مركز توزيع مملوك للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - "أوميغا لوجيستيكس" و"لوجستيك"، التي تقدم خدمات لوجستية متطورة للغير.

تضع مجموعة لاندمارك تركيزاً كبيراً على تقديم قيمة استثنائية وتحقيق رضا العملاء من خلال مجموعتها الشاملة من المنتجات. وتتمتع المجموعة بقاعدة عملاء وفية تتجاوز 35 مليون مستخدم نشط عبر برامج الولاء الخاصة بها.

يعمل لدى الشركة أكثر من 53,000 موظف، وتستمر في الحصول على شهادة "أفضل بيئة للعمل" (Great Place to Work®) منذ عام 2017.

-انتهى-

#بياناتشركات