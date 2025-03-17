الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع "في إف إس غلوبال VFS Global“، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التعهيد التكنولوجي وإدارة طلبات التأشيرات، بهدف توفير مزايا حصرية للمستهلكين في المملكة العربية السعودية، وتعزيز تجربة العملاء في الخدمات المصرفية والسفر والسياحة. حيث تم توقيع الاتفاقية بين غسان نجم الدين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية ، وسمانت كابور، رئيس الأعمال في "في إف إس غلوبال" السعودية والبحرين، بحضور نخبة من كبار التنفيذيين من كلا الجانبين.

وتشمل الشراكة تقديم خصم بنسبة 25% على خدمة "VASCO" عند إجراء المعاملات باستخدام بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني في مراكز "في إف إس غلوبال" من جهة، كما تمكن من إطلاق مساحات تسويقية تفاعلية، وأكشاك مبيعات، وأجهزة صراف آلي في مراكز تقديم طلبات التأشيرات من جهة ثانية. بالإضافة الى ذلك ستوفر الاتفاقية فرصًا حصرية لموظفي"في إف إس غلوبال" ضمن برامج الرواتب المصممة خصيصًا لهم.

تعكس هذه الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم تحول المملكة إلى وجهة عالمية رائدة للاستثمار والسياحة والخدمات المالية. وستعزز الاتفاقية التحول الرقمي في قطاعي الخدمات المصرفية وطلبات التأشيرات، مما يسهم في تطوير منظومة السفر والسياحة في المملكة، ويتيح للمواطنين والمقيمين والزوار الوصول إلى خدمات عالية الجودة بسهولة وسلاسة.

وتعليقاً على هذا التعاون، صرح ناصر يوسف، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – السعودية:" نلتزم في بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتنامية. ومع ازدياد توجه الأفراد للسفر، ستسهم شراكتنا مع "في إف إس غلوبال" في تحسين تجربة الخدمات المصرفية وطلبات التأشيرات، مما يجعل رحلة العميل أكثر راحة وسلاسة."

من جانبه، أشار غسان نجم الدين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية:

"مع تزايد أعداد المسافرين من المملكة، نحرص على تقديم حلول مصرفية متكاملة تسهل عمليات السفر. ومن المؤكد ان تعزز هذه الشراكة تعزز وصول العملاء إلى مزايا حصرية، وتضمن تجربة استثنائية لعملاء التمييز."

أما سمانت كابور، رئيس الأعمال في VFS Global – السعودية والبحرين، فقد صرح قائلًا:

"باعتبارنا شركة رائدة عالميًا في خدمات التعهيد التكنولوجي، نواصل توسيع نطاق خدماتنا في المملكة. هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني الابتكار في تجربة العملاء، وتسهم في دعم أهداف رؤية السعودية 2030."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية

تأسس بنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية عام 2004 كأول بنك إماراتي يعمل في المملكة، ويمتلك اليوم 21 فرعاً موزعة في المدن الرئيسية. يقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر مجموعة من المنصات الرقمية، بما في ذلك تطبيق "الإمارات دبي الوطني موبايل" ومنصة "businessONLINE"، ويتماشى نشاطه بشكل وثيق مع أهداف رؤية السعودية 2030، مما يعكس التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.

نبذة عن "في إف إس غلوبال"

VFS Global هي شركة متخصصة في تقديم خدمات التعهيد الإداري لجوازات السفر والتأشيرات لصالح الحكومات والبعثات الدبلوماسية، وتعمل في أكثر من 140 دولة. وتشتهر بخبرتها في إدارة العمليات الإدارية للحكومات، مع التركيز على توفير تجربة سلسة وعالية الجودة للعملاء في مجال طلبات التأشيرات.

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