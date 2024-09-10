القاهرة، مصر: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر عن انضمامه إلى عضوية شابتر زيرو إيجيبت، الجمعية الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط وهي جزء من مبادرة حوكمة المناخ العالمية (CGI) النابعة عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بهدف تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون، وتعزيز الاستدامة في جميع عمليات البنك. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الاستراتيجي للبنك نحو تفعيل مبادئ الاستدامة والتمويل المستدام في الأعمال والعمليات الأساسية له، مما يعكس مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي المصري.

تهدف عضوية بنك الإمارات دبي الوطني - مصر في شابتر زيرو إيجيبت إلى تعزيز جهوده في مجال الاستدامة في قطاع الخدمات المالية المصري من خلال تمكين البنك من تبني استراتيجيات وممارسات مستدامة للحد من مخاطر تغير المناخ والاستفادة من الفرص المتاحة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. وذلك انطلاقا من إيمان بنك الإمارات دبي الوطني - مصر القوي بأهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

وستوفر عضوية جمعية شابتر زيرو إيجيبت لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر المعرفة اللازمة لإدارة جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم محاولات الاستفادة من الفرص والتخفيف من التحديات. كما ستتيح العضوية للبنك فرصة تبادل المعرفة والخبرات من خلال التفاعل مع المجتمع الدولي المستدام والمؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة. حيث تعد جمعية شابتر زيرو إيجيبت جزءا من شبكة تضم 26 دولة تحت مظلة مبادرة حوكمة المناخ (CGI) مما يساهم في دعم الوعي والثقافة وتبادل الخبرات سعيا نحو رفع قضايا تغير المناخ في أولويات الشركات للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.

صرح أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة ببنك الامارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: "نحن نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع كيانات رائدة في مجال الاستدامة البيئية، تزامنًا مع رؤية بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وسعيها المستمر لتعزيز التنمية المستدامة الشاملة في القطاع المصرفي المصري. وتمثل شراكتنا مع جمعية شابتر زيرو إيجيبت خطوة استراتيجية لتحقيق أهداف الاستدامة والحوكمة المؤسسية التي نقوم بتطبيقها، بما في ذلك، إدارة مخاطر تغير المناخ، والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر وغيرها. ومن خلال هذا التعاون المثمر، نسعى لخلق مستقبل أكثر استدامة للجميع وذلك انطلاقا من مسؤوليتنا الثابتة ليس فقط تجاه عملائنا ولكن أيضاً تجاه مجتمعنا."

وأوضح أيمن صلاح، المدير التنفيذي لجمعية لشابتر زيرو إيجيبت قائلاً: "نحن سعداء بانضمام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر كعضو في شابتر زيرو إيجيبت، حيث إن التزامهم بتبني الممارسات المستدامة ومعالجة مخاطر المناخ يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في تمكين مجالس الإدارات من الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية في خدمة شركاتهم على المدى الطويل. وذلك من خلال زيادة الوعي بتداعيات تغير المناخ، وتزويدهم بالمهارات والأدوات والمعلومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من فرص التفاعل التي تهدف إلى تعزيز مهارات حوكمة المناخ الخاصة بهم. نتطلع سويًا إلى تحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل مستدام، مستفيدين من خبراتنا ومواردنا المشتركة للتصدي للتحديات وإستثمار الفرص المتاحة في أجندة المناخ."

ومن الجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يضع المسؤولية البيئية والمجتمعية على رأس أولوياته، حيث يكثف البنك جهوده لتعزيز الاستدامة في جميع عملياته، والتي تشمل التمويل المستدام، وإصدار أدوات تمويل خضراء ومستدامة لتمويل المشاريع التي تمكن من الانتقال لاقتصاد منخفض الكربون لديه القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وذلك للمساهمة في دفع التغيير الإيجابي، والنهوض بالاقتصاد الأخضر. واستنادا إلى تقرير الاستدامة الصادر عن البنك، فإن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر لديه سجل حافل من المساهمات الإيجابية الخاصة بالاستدامة والتي تشمل مجالات أخرى منها الرقمنة، وتمكين المرأة، وتمويل قروض الألواح الشمسية، وبرامج الحد من التلوث، والتوعية بالأمن السيبراني.

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