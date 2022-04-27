استكمالاً لخطط التوسع بالسوق المصرية:

مصر، القاهرة: في إطار الخطة التوسعية لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر، أعلن البنك مؤخراً عن افتتاح فرعيين جديدين في المهندسين ومدينتي لخدمة عملائنا في محافظتي القاهرة والجيزة وإتاحة خدمات التجزئة المصرفية للأفراد وكافة الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل عدد فروع البنك إلي 66 فرع.

وصرح محمد برو الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، " يعتبر افتتاحنا لهذه الفروع الجديدة للبنك في محافظتي القاهرة والجيزة هو استكمالاً لخططنا التوسعية في السوق المحلي والتي بدأناها بنجاح منذ بدء استثماراتنا في مصر، حيث نحرص على تطوير منظومة الخدمات المصرفية وتزويد الفروع بالكوادر المؤهلة للعمل والتكنولوجيا اللازمة لتسهيل الإجراءات وتلبية كافة احتياجات العملاء."

وأضاف محمد برو " كما يسعي البنك الي توسيع شرائح العملاء والوصول اليهم في مختلف المحافظات في جميع انحاء الجمهورية، لضمان تقديم جميع الخدمات على مستوى فائق من الجودة والفعالية التي تلبي الاحتياجات الخاصة بكل عميل ."

وتستهدف الفروع الجديدة سرعة تلبية متطلبات واحتياجات عملاء البنك من التعاملات المالية والنقدية، بما يتيح للعملاء الاستفادة من خدمات البنك في مختلف محافظات الجمهورية. كما تقدم الفروع الجديدة خدمات التجزئة المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات. ولقد تم تزويد كافة الفروع بماكينات حديثة لخدمات الصرف والإيداع بما يقلل من التزاحم داخل الفرع، وتزويد صالات استقبال العملاء داخل الفروع "بنظام انتظارالعملاء" لتسهيل صفوف الانتظار بالبنك بالإضافة إلي غرف اجتماعات عصرية وراقية لخدمة عملاء الخدمات المصرفية المميزة. وبالنسبة لفرع المهندسين فقد تم تزويده ايضاً بهاتف مرتبط مباشرة بمركز خدمة العملاء في حال وجود أي مشاكل أو استفسارات.

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