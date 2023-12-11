بنك الإمارات دبي الوطني - مصر يعزز تواجده في السوق المصري بفرع جديد بمدينة شبين الكوم

بنك الإمارات دبي الوطني - مصر يستهدف خدمة مجموعة واسعة من العملاء مع افتتاح فرعه في شبين الكوم

القاهرة، مصر: في سعيه المستمر لتقديم خدمات مصرفية استثنائية لعملائه، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر تغيير المشهد المصرفي ويؤكد من جديد التزامه بتقديم تجربة مصرفية متميزة وذات جودة عالية لعملائه. حيث افتتح فرعًا جديداً بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية في خطوة تعزيزية لمكانته الرائدة في السوق المصري. هذا الفرع سيتيح له خدمة مجموعة أوسع من العملاء وذلك تماشياً مع الخطوات الاستراتيجية للتوسع جغرافياً لخلق أسواق جديدة وتطوير خدماته وتنمية قاعدة عملائه.

وافتتح فرع شبين الكوم كل من عمرو الشافعي- العضو المنتدب والمدير التنفيذي للبنك، بحضور اللواء وليد البيلي سكرتير عام مساعد محافظ المنوفية والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وقيادات من البنك منهم: السيد مصطفي رمزي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات، والسيد إيهاب كسبر، رئيس شبكة الفروع، وعدد من كبار مديري البنك.

صرح عمرو الشافعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "أن افتتاح فرع شبين الكوم ما هو إلا بداية لخطط التوسع والانتشار الجغرافي في إقليم الدلتا تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري نحو تدعيم خطط الدولة في الشمول المالي من خلال تقديم تجربة مصرفية فريدة. ويؤكد على حرص البنك الدائم علي توفير كافة سبل الدعم و الراحة لعملائه من خلال الإنتشار الجغرافي في مختلف محافاظات جمهورية مصر العربية وتقديم منتجات وخدمات مصرفية متطورة ومتميزة تليق بعملائه. فقد صُممت فروع بنك الإمارات دبي الوطني- مصر على أحدث طراز وأعلى معايير كما حرص على تزويد الفرع بمداخل ميسرة لذوي الهمم حتى تتناسب مع احتياجات جميع العملاء".

وتم تجهيز الفرع بفريق عمل متكامل وصالات انتظار خاصة لكبار العملاء وعملاء الخدمات المصرفية المميزة بالإضافة إلى مساحة مجهزة بأحدث الخدمات الإلكترونية ومركز أعمال للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، مما يعزز التجربة المصرفية المتكاملة التي توفر لعملائه تجربة سلسة ومصممة خصيصًا لهم.

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