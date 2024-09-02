القاهرة، مصر : أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، عن تجديد الشراكة الاستراتيجية مع شركة متلايف، الرائدة في مجال التأمين على الحياة في مصر، لتوفير وثيقة تأمين جماعي لتغطية القروض غير المضمنة بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك التي تهدف إلى التوسع في مجال التجزئة المصرفية والارتقاء بتجربة العملاء من خلال تقديم حلول أكثر مرونة وابتكار تلبي احتياجاتهم المالية المتنوعة.

بموجب هذه الاتفاقية، ستغطي وثيقة التأمين الجماعي الجديدة محافظ القروض غير المضمنة بتسهيلات أعلى والتي تشمل القروض، وبطاقات الائتمان، والقروض غيرالمضمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقروض الموظفين وبطاقاتهم الائتمانية. وتمثل الوثيقة الجديدة من متلايف لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إطاراً شاملاً لتأمين القروض غيرالمضمنة، مما يمنحهم طمأنينة تامة بخصوص تعاملاتهم المالية، وستقوم شركة متلايف بسداد أي قروض مستحقة للبنك في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

وتعليقا على هذه الشراكة، صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر "تجديد الثقة مع "متلايف" تمكن البنك من النمو بمحفظة قروض الأفراد وتحقيق معدلات النمو المرغوبة للبنك وتوفير حماية إضافية لعملائنا، مما يعزز ثقتهم بنا ويحفزهم على المزيد من الاستثمار".

وأضاف مصطفى رمزي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر: انطلاقا من التزام بنك الإمارات دبي الوطني- مصر المستمر بتحقيق قيمة مضافة تلبي احتياجات عملائنا، نهدف من خلال إطلاق وثيقة التأمين الجماعي إلى مواجهة التحديات المتعلقة بسداد القروض من خلال إدارة مخاطر الائتمان بشكل أكثر فعالية وتقديم قروض أكبر وأكثر مرونة بقيمة تصل الى 10 ملايين جنية مصري، مما يتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا المصرفية وجذب شريحة أوسع من العملاء ويعزز مكانة البنك كشريك موثوق به في السوق المصري. "

من جانبه أعرب السيد/ هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة" عن فخره بتجديد شراكة "متلايف" مع بنك الإمارات دبى الوطني- مصر بعد علاقة طويلة الأمد تمتد لنحو 8 سنوات، مما يعكس الجهود التى تبذلها الشركة لكسب ثقة عملائها، وتوفير الحماية المالية المناسبة لهم. وأضاف نطمح بعد تجديد الشراكة التوسع فى قاعدة عملائنا، التزاما بمهمتنا الأساسية فى تقديم خدمات مصممة حسب احتياجات كل عميل، لنتجاوز خدمات التأمين التقليدية، وتحقيقا لرؤيتنا الأوسع فى المساهمة فى تحقيق الشمول المالى فى مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030."

من جهته قال السيد/ وليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة متلايف لتأمينات الحياة "إن تجديد الاتفاقية مع بنك الإمارات دبى الوطنى يأتى ضمن سعينا المتواصل فى توسيع قاعدة عملائنا من التأمين البنكي في تأمين القروض، والتي تشمل حتى الآن 7 بنوك، وتغطى أكثر من 460 ألف فرد، بحجم قروض إجمالى يصل إلى 35 مليار جنيه، ونعتزم أن نطرح منتجات جديدة ومرنة تلائم المتطلبات المختلفة لعملائنا."

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار شراكة مثمرة بين بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وشركة متلايف بهدف تقديم قيمة مضافة لعملاء البنك، مما دفع الطرفين إلى توسيع نطاق التعاون.

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