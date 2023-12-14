القاهرة، مصر: حقق بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، التابع للمجموعة المصرفية الرائدة بنك الإمارات دبي الوطني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مؤخراً خطوة كبيرة في السوق المصري. دخل البنك في شراكة استراتيجية مع شركة ابدوس اف ام سي جي للصناعة - مصر، حيث وقع على تسهيل قرض متوسط الأجل مما سيفتح أفاقاً جديدة لكلا الطرفين المعنيين. ولن يوفر هذا التعاون فرص جديدة فقط ولكن سيساهم أيضاً في تطوير السوق المصري ككل.

أبرمت شركة ابدوس-مصر صفقة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مصنع في مجمع أوراسكوم للمناطق الصناعية بالسخنة. مع إنشاء هذا المصنع ، من المتوقع أن يتم توفير 500 فرصة عمل مباشرة. ويتماشى قرار إنشاء هذه الوحدة التصنيعية مع رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للانفتاح على الأسواق العالمية، وخاصة الاقتصادات الآسيوية التي تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع مصر. تبذل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية جهوداً كبيرة لضمان بيئة مواتية للمستثمرين من خلال تنفيذ حوافز مالية مختلفة تهدف إلى جذب استثمارات جديدة.

وتتماشى هذه الشراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وشركة ابدوس-مصر بسلاسة مع الأهداف الرئيسية للبنك المتمثلة في دعم الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التنمية المستدامة، وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي يخدمها. علاوة على ذلك، يؤكد هذا التعاون على التزام البنك الراسخ برؤية مصر 2030، وهي خطة تنمية شاملة تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد.

وأكد عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة بما يتماشى مع استراتيجية نمو البنك. وأكد أن "اتفاقية القرض هذه لا تحمل أهمية استراتيجية لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر فحسب، بل تظهر أيضا التزامنا بدعم التقدم الاقتصادي والاستدامة في مصر."

واستجابةً للدعوة العالمية للاستدامة، يوجه بنك الإمارات دبي الوطني - مصر جهوداً كبيرة نحو تبني نهج أخضر ومستدام. سيشمل المصنع القادم محطة لمعالجة المياه ، والتي ستلعب دوراً حيوياً في معالجة مياه الصرف الصحي وتحييد المواد الكيميائية المستخدمة أثناء عملية التصنيع والتي يمكن أن تكون ضارة بالبيئة والصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إعادة تدوير جزء من المياه لعملية الري في المصنع أو الاستخدامات الأخرى الممكنة.

وأضاف تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر:"إن هذا المشروع يتماشى تماماً مع أجندة البنك لدعم المصدرين والاستثمار الأجنبي والممرات الهندية. كما يساهم في توجيه الرئيس بجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة مع المساعدة في توطين الصناعات، وفقاً لاستراتيجية المنطقة 2020/2025."

شركة ابدوس-مصر هي شركة تابعة لشركة ابدوس-الهند. وهي كيان راسخ، تابع لمجموعة شركات ابدوس، يتمتع بخبرة تزيد عن 55 عاماً في قطاع السلع الاستهلاكية. وتعد واحدة من أكبر كيانات تصنيع العقود في الهند ، حيث تقدم حلول المعالجة والتعبئة في فئات الرعاية المنزلية والغذاء والعناية الشخصية. لديهم سجل حافل وإمدادات لكبار الأسماء العالمية.

وصرح راجيش اجاروال، ممثل عن ابدوس-مصر: "أن الشراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني-مصر وشركة ابدوس اف ام سي جي للصناعة - مصر من خلال توقيع قرض متوسط الأجل تمثل علامة فارقة في السوق المصري. ومن المقرر الآن أن يستكشف الطرفان سبلاً جديدة للنمو، والمساهمة في التنمية الشاملة للاقتصاد المصري."

وقد تم إتمام هذه الصفقة الهامة بنجاح تحت إشراف السيد تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، والسيد خالد يحيى، رئيس الشركات متعددة الجنسيات، والسيدة رنا عاشور، رئيس قطاع بإدارة ائتمان الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى السيدة علياء خليل، مديرة العلاقات بقطاع إئتمان الشركات الأجنبية و متعددة الجنسيات.

وقد لعب فريق الشركات متعددة الجنسيات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر دوراً محورياً في تسهيل الصفقة، ومع استمرار البنك في إعطاء الأولوية لاستراتيجية النمو الخاصة به، تعزز هذه الشراكة تفانيه في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي والاستدامة في مصر.

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