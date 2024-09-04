دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن اختياره رئيساً مشاركاً لفرع "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يرسخ جهود البنك في مجال الاستدامة. وسيكون فيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية للمجموعة، ممثلاً للبنك باعتباره رئيساً مشاركاً.

وتعد "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون" عبارة عن مبادرة يقودها القطاع المالي لتطوير معيار عالمي منسق لقياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن القروض والاستثمارات. وقد انضمت أكثر من 500 مؤسسة مالية عبر القارات الست إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون"، ما أتاح الإبلاغ عن الانبعاثات على أساس قابل للمقارنة. وباعتباره رئيساً مشاركاً، سيعمل بنك الإمارات دبي الوطني على تسهيل التعاون بين المؤسسات المالية الملتزمة بالفعل بدعم الشراكة، وذلك من خلال توفير منصة مركزية للتعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولا شك أن قياس الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحلول التمويلية يمثل خطوة مهمة في مساعي المؤسسات المالية نحو إزالة الكربون، وباعتباره مجموعة مصرفية إقليمية رائدة، يقود بنك الإمارات دبي الوطني جهود التغيير الشامل عبر ضمان أعلى درجات الشفافية في الممارسات المالية الصديقة للبيئة، إلى جانب الارتقاء بالحلول والمنتجات والخدمات التي يوفرها لصالح العملاء.

وفي هذا السياق، قال فيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إننا نفخر بتمثيل بنك الإمارات دبي الوطني كرئيس مشارك لفرع ’الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وباعتبارنا إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، نحرص على البحث عن طرق متنوعة لتعزيز التزامنا تجاه الريادة في المحافظة على البيئة. وفي حين يتزايد طلب المستثمرين والجهات المعنية على تعزيز معايير الشفافية والمساءلة لدى المؤسسات المالية المرتبطة بأعمالهم، فإننا في بنك الإمارات دبي الوطني نلعب دوراً هاماً في تمكين التقييم المسؤول والكشف عن البصمة الكربونية لمحافظنا الاستثمارية."

هذا ويتولى بنك الإمارات دبي الوطني زمام المبادرة في المنطقة في تقديم تداول عقود الكربون المستقبلية، وتلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة تعويض انبعاثات الكربون ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050. ويتماشى تداول عقود الكربون لبنك الإمارات دبي الوطني مع المبادئ التوجيهية التي وضعها نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) ونظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة، مما يوفر الشفافية والمصداقية والمساءلة الكاملة.

وفي أعقاب انضمامه إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون"، واصل بنك الإمارات دبي الوطني دفع جهود الاستدامة، حيث وقّع مؤخراً شراكة مع وكالة تصنيف الكربون العالمية "بي زيرو كربون" لإجراء عمليات العناية الواجبة في مشاريع العملاء المهتمين بتعويض انبعاثاتهم الكربونية بشكل طوعي. ويتسنى للبنك في الوقت الحالي الوصول إلى المئات من تقييمات المخاطر الشاملة والمستقلة القائمة على العلم لمشاريع الكربون حول العالم، بما يدعم ثقة العملاء بجودة الاستثمارات.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2024 بلغ مجموع أصوله 931 مليار درهم (يعادل تقريباً 253 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,491 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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