القاهرة: أعلن بنك الإسكندرية عن طرح باقة متكاملة من خدمات الحوالات السريعة المتطورة، والتي تتيح للمصريين المقيمين في الخارج إرسال الأموال إلى ذويهم في مصر واستلامها في غضون دقائق بطرق سهلة وآمنة ومريحة، من خلال شبكة واسعة من شركاء الحوالات السريعة للبنك، وذلك بالعملتين، الدولار الامريكي والجنيه المصري، مع توفير أسعار صرف تنافسية للحوالات بالجنيه المصري.

يهدف بنك الإسكندرية من هذه الخطوة إلى تعزيز خدماته وتحسين تجربة العملاء، وتمكين المصريين المقيمين بالخارج من إدارة شئونهم المالية بسهولة، يتيح البنك استلام الحوالات عبر ثلاث طرق؛ الطريقة الأولى، من خلال استلام النقود في الفرع، حيث يمكن للعملاء استلام حوالتهم النقدية من أقرب فرع لبنك الإسكندرية دون الحاجة لوجود حساب بنكي. وتتميز هذه الخدمة بأنها متاحة لغير العملاء، كما يتم إرسال إشعار عبر الرسائل النصية القصيرة للمستفيد فور وصول الحوالة. ويسمح البنك للمستفيد باستثمار تلك الحوالات في منتجات التوفير والاستثمار الفريدة المصممة لتلائم احتياجاتهم.

وتتم الطريقة الثانية لاستلام الحوالات عبر حساب بنك الإسكندرية، وهي متاحة لمن لديهم حساب بالبنك فقط، حيث يتم إيداع مبلغ الحوالة تلقائيًا وفي الحال بحساب العميل فور استلام الحوالة من الخارج في جميع أيام الاسبوع، كما تتوفر الحوالات السريعة بالعملة المصرية أو الدولار الأمريكي (حسب رغبة مرسل الحوالة). كما يتم إرسال إشعار عبر الرسائل النصية القصيرة للمستفيد فور ايداع الحوالة ويمكن للعملاء الاتصال بمركز الاتصال لبنك الإسكندرية للتحقق من رصيد حسابهم. أما الطريقة الثالثة، فهي إمكانية ارسال الحوالات الى حسابات المستفيدين بالبنوك المحلية الأخرى بالجنيه المصري او الدولار الأمريكي.

وتساعد خدمات الحوالات السريعة المقدمة من بنك الإسكندرية، المصريين المقيمين بالخارج، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، على تحويل أموالهم بسهولة وسرعة وامان. ويمكن للمصريين المقيمين بالخارج تحويل أموالهم عبر شركاء الحوالات السريعة للبنك في كلاً من السعودية، والأردن، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان. ويوفر البنك مركز اتصال يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للإجابة على جميع استفسارات العملاء وتقديم الدعم لهم.

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