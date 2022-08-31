الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: وقع بنك الإستثمار ش.م.ع. على وثيقة المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة (WEPs)، وهي مبادرة من قبل كل من الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ التي تقدم إرشادات للشركات والمؤسسات حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين واتباع معاييرالعمل الدولية وحقوق الإنسان.

ومن خلال هذه الوثيقة سيواصل بنك الإستثمار العمل على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، من خلال إشراكها في الوظائف القيادية وعملية اتخاذ القرار، وخلق فرص متكافئة في مكان العمل.

وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد محمد أبوعيدة، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار: "لدينا إيمانًا راسخًا بأن المرأة لديها دورًا رئيسيًا في مجال العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل. إلى جانب ذلك، فإن التنوع يعتبر ركيزة أساسية وجانب مهم في المجالات كافة".

وأضاف أبوعيدة : "يعتبر تمكين المرأة جزءا من أهداف البنك واسترتيجيته التي تتماشى مع التزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم بالعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات".

من جانبها قالت السيدة رحاب خلف، رئيسة دائرة الموارد البشرية في بنك الإستثمار: " نحن شغوفون بتوفير الإلهام والتمكين للمرأة وسنسعى دائمًا لتحقيق توازن أكبر بين الجنسين في مكان العمل. ويعتبر التنوع أمرا حيويًا للنجاح ويساهم أيضًا في تحقيق الأهداف المرجوة ".ن

وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: "شاركت حوالي 47% من النساء ممن هن في سن العمل في سوق العمل على مستوى العالم،مقارنة بـ 74% من الرجال - وهي فجوة بين الجنسين ظلت كما هي نسبيًا لعقود من الزمن. ولسد هذه الفجوة، يعد العمل المشترك والتعاون بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص، كقطاع توظيفي رئيسي، أمرًا حيويًا. من خلال اتخاذ تدابير محددة لزيادة عدد الموظفات وتعزيز فرص العمل والقيادة المتساوية، فإن بنك الاستثمار يمثل نموذجًا رائعًا للقطاع الخاص في دولة الإمارات، ونتطلع إلى دعم جهودهم ".

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حول بنك الإستثمار:

تأسس بنك الإستثمار في عام 1975 كشركة مساهمة عامة في إمارة الشارقة ويتم تداول أسهمه بشكل علني في سوق أبوظبي للأوراق المالية. منذ إنشائه، حقق البنك تقدمًا كبيرًا وساهم في التنمية الإقتصادية في الشارقة والإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك ، فقد بنى البنك سمعة راسخة وعلاقة قوية مع عملائه من الشركات والأفراد المخلصين، ولا يزال البنك الموثوق به الذي يختارونه.

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