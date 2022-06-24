الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإستثمار عن إطلاق خدمة تسوية المدفوعات بعُملات متعددة عبر منصة "بُنى"، وذلك في إطار حرصه على توفير أفضل الوسائل المبتكرة لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز دوره أيضا في تطوير قطاع المدفوعات الإقليمية عبر الحدود من خلال مباشرة أنشطته على منصة " بُنى" للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي.

تعتبر منصة "بُنى" نظاما متكاملا ومتخصصا في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بعملات متعددة في المنطقة العربية، والتي تقدم حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية حيث إن تسوية المدفوعات تتم بشكل فوري من قبل البنوك المُحوّلة والمستفيدة والمشاركة مباشرة في المنصة.

وبهذه المناسبة، علق أحمد محمد أبوعيدة، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار قائلا: "يسرنا العمل مع صندوق النقد العربي على هذه المبادرة، حيث إن بنك الإستثمار يسعى دائما لتأكيد التزامه تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز مثل هذه المبادرات والتي لها دور كبير في تحفيز النمو الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية".

ومن جهته قال مهدي مانع، الرئيس التنفيذي لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية: "نرحب بانضمام بنك الإستثمار إلى قائمة المؤسسات المالية المشاركة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية. نتطلع قدماً إلى التعاون مع بنك الإستثمار لتطوير المنتجات المبتكرة للشركات والأفراد لإرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بالعُملات العربية والدولية بصورة آمنة وفعالية عالية. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على ما يقدمه من دعم ورعاية مستمرين لمنصة بُنى".

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حول بنك الإستثمار:

تأسس بنك الإستثمار في عام 1975 كشركة مساهمة عامة في إمارة الشارقة ويتم تداول أسهمه بشكل علني في سوق أبوظبي للأوراق المالية. منذ إنشائه، حقق البنك تقدمًا كبيرًا وساهم في التنمية الإقتصادية في الشارقة والإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك ، فقد بنى البنك سمعة راسخة وعلاقة قوية مع عملائه من الشركات والأفراد المخلصين، ولا يزال البنك الموثوق به الذي يختارونه.

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