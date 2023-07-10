أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إعادة إطلاق هوية "الخدمات المصرفية للشركات" ليصبح اسمها "الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات"، في خطوة تعكس توسع نطاق الخدمات التي يقدمها البنك للمؤسسات اضافة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، لا سيما في ضوء ما يحققه البنك من انجازات بارزة في مجال التمويل المهيكل وحلول أسواق رأس المال.

وتعكس الهوية الجديدة للخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات منتجات مبتكرة وحلول ريادية، بما يشمل خدمات معاملات مصرفية متطورة وتسهيلات ائتمانية، وخدمات استشارية خاصة بأسواق رأس المال وحلول التمويل المتخصص مثل القروض والسندات الخضراء. وتأتي حلول الأسواق المالية، التي تتيح خدمات الاستثمار وإدارة المخاطر ومنها التحوط والخدمات الاستشارية لصرف العملات، لتدعم أعمال البنك الخاصة بالإقراض وتعزز المنتجات المتكاملة المقدمة للشركات.

وتتميز الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات بخبرات متعمقة ومتنوعة في مجموعة واسعة من الأسواق، هذا بجانب الإلمام بالاحتياجات المتنامية للعملاء. وعلى الصعيد الإقليمي، يُعدّ البنك مزوداً رئيسياً للخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية للعديد من الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، والشركات الكبرى، والعملاء التجاريين، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي دوراً أساسياً في الارتقاء بالخطط الاقتصادية الطموحة في المنطقة. ويستفيد العملاء من شبكة مجموعة البنك الواسعة على مستوى المنطقة، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري - مصر، لتحقيق التوسع وتنمية علاقاتهم التجارية والاستثمارية العابرة للحدود وتطوير الممرات الاقتصادية المتنامية.

وفي إطار استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر 2023، فإنها تعتزم استثمار 600 مليار درهم في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة خلال العقود المقبلة، تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي في عام 2050. وفي هذا السياق، سيتولى بنك أبوظبي التجاري دوراً رئيسياً في توفير التمويل اللازم ودعم العملاء للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، مؤكداً التزامه بتقديم 35 مليار درهم من التسهيلات الائتمانية للتمويل الأخضر بحلول عام 2030.

وتعتمد حلول البنك على التقنيات المبتكرة والمنصات الرقمية، مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية لإدارة النقد ProCash، وخدمات تمويل التجارة عبر الإنترنت ProTrade، مما يعزز قدرة البنك على توفير تجربة استثنائية للعملاء.

يأتي إطلاق الهوية الجديدة استجابة للنمو الكبير الذي حققته الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات في بنك أبوظبي التجاري، والتي واصلت توطيد علاقتها مع العملاء الحاليين في البنك، إلى جانب التوسع في شراكات جديدة مع الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة.

يفخربنك أبوظبي التجاري بالمشاركة في دعم برنامج النمو الاقتصادي الطموح على الصعيد الإقليمي، وذلك من خلال دوره البارز في دعم الشركات والمؤسسات المالية والحكومية في المنطقة في الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.

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