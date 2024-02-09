أبوظبي: وقع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي التجاري لتقديم خدمات مالية مبتكرة ومنتجات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المستفيدين من برنامج "نافس".

وقّع المذكرة كل من محمد العلوي مدير إدارة الدراسات والأبحاث عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ومحمد المهيري رئيس قطاع الخدمات المصرفية للمواطنين "إماراتي" عن بنك أبوظبي التجاري، وذلك بحضور كل من سعادة غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والسيد/ علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.

وأكد سعادة غنام المزروعي حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على دعم وتمكين الكوادر المواطنة بشتى الطرق في حياتهم المهنية والخاصة، تجسيداً لاهتمام وحرص القيادة الرشيدة على وضع جودة حياة المواطن الإماراتي في مقدمة أولوياتها.

وأوضح المزروعي أن توقيع المذكرة يعزز من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين من برنامج "نافس"، مشيداً بالشراكة والتعاون مع بنك أبوظبي التجاري، حيث ستوفر المذكرة الإطار اللازم بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبنك أبوظبي التجاري لتقديم خدمات وحلول مالية مبتكرة وتسهيلات ائتمانية ومنتجات مصرفية حصرية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المستفيدين من برنامج "نافس" كالتمويل الشخصي والتمويل العقاري وتمويل السيارات وغيرها من الخدمات المصرفية المميزة.

من جانبه، رحب علاء عريقات بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بقوله: "نحن فخورون بأن نكون شريكاً لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حيث يجسد هذا التعاون الوثيق ملامح العلاقة الاستراتيجية التي تربط المؤسستين الرائدتين والتي تأتي في إطار تضافر الجهود لتعزيز منظومة التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية. كما تمثل مذكرة التفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خطوة هامة يسعى البنك من خلالها إلى خدمة كافة المستفيدين من برنامج "نافس" في جميع إمارات الدولة وتقديم منتجات مالية مبتكرة وخدمات مصرفية حصرية دعماً للكوادر الإماراتية لتمكينها من المساهمة بفاعلية في نمو وتقدم دولة الإمارات."

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