عبر اتفاقية تعاون لدعم مجتمع المال والأعمال في أبوظبي

· وقع بنك أبوظبي الأول وسوق أبوظبي العالمي اتفاقية لدعم مجتمع المال والأعمال والتعاون المشترك في مجال الخدمات المصرفية والمالية

· تنص الاتفاقية على تعزيز الخدمات المصرفية ومشاركة المعارف وتسريع إطلاق مبادرات التقنيات المالية ودعم تطور أنشطة مجتمع المال والأعمال في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع سوق أبوظبي العالمي وبنك أبوظبي الأول اتفاقية تعاون بشأن تعزيز التعاون المشترك وتلبية احتياجات مجتمع المال والأعمال في أبوظبي. وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين المؤسستين وتقديم خدمات مصرفية تفضيلية للكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، وتخصيص مدراء حسابات لهم، وغيرها من المزايا الأخرى.

وتضع الاتفاقية إطار عمل تعاوني بين سوق أبوظبي العالمي وبنك أبوظبي الأول، يمكّن الطرفين من الارتقاء بمستوى التعاون وتبادل الخبرات وتسريع إطلاق المبادرات الخاصة بالتقنيات المالية، وحملات رفع الوعي ودعم تطور الأعمال والتعليم والتفاعل. كما يسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تأسيس تعاون مشترك لدعم مبادراتهما الأساسية، ومنها "المختبر الرقمي" التابع لسوق أبوظبي العالمي والتنظيم المشترك لورش عمل متخصصة وبرامج تحفيز الابتكار.

وفي تعليق له على توقيع الاتفاقية، قال جمعة الهاملي، رئيس الشؤون التنفيذية للموظفين لدى سوق أبوظبي العالمي: "يسرنا في سوق أبوظبي العالمي تعزيز شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول لتقديم خدمات مصرفية تفضيلية لمجتمع المال والأعمال سريع النمو في سوق أبوظبي العالمي. وتعد اتفاقية التعاون الموقعة اليوم، امتداداً للتعاون المستمر بين المؤسستين، وترجمة لالتزامهما بالمساهمة في جهود التنمية على مدى الطويل، وتعزيز إمكانات القطاع المصرفي والمالي في أبوظبي ودولة الإمارات. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع فريق بنك أبوظبي الأول للمساهمة في تحقيق النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي."

من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية للإمارات العربية المتحدة والرئيس العالمي للجهات الحكومية والسيادية والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول: "نحن ملتزمون بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي لمواصلة تطوير منظومة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم نمو الشركات الواعدة. وسيقدم بنك أبوظبي الأول للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي خدمات مصرفية استثنائية بكل المقاييس، تشمل الحلول والخبرات المالية التي تم إعدادها خصيصاً للارتقاء بأعمالها نحو آفاق جديدة من التميز، بما يشمل أنشطتها في السوق المحلية والأسواق العالمية".

#بياناتشركات

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015. وتأسّس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة

أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار (14.1 كلم مربع).

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

* المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

للاستفسارات: media@adgm.com

نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. ويعمل البنك على تحقيق أفضل قيمة لموظفيه وعملائه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل ضمنها، من خلال التميز والمرونة والابتكار.

يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً. ويعتبر بنك أبوظبي الأول مستشاراً موثوقاً وشريكاً إقليمياً لكبرى المؤسسات، والشركات الناشئة، والأفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دوراً ملموساً في المسيرة التنموية في المنطقة، ويقدم الدعم للعملاء في تحقيق النمو والازدهار عبر إدارة المخاطر، وتعزيز رأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في الأسواق المتطورة والناشئة على حد سواء.

بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول أكثر من 981 مليار درهم (267 مليار دولار) حتى نهاية شهر مارس 2022. ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وحصل على المركز 32 عالمياً بين البنوك الأكثر أماناً بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق الأوسط والمركز 94 في العالم من حيث قوة "رأس المال – الشق الأول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2021 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم، كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي؛ حيث حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف AA ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، ليندرج بذلك ضمن فئة "الريادة"، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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