أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك أبوظبي الأول عن تعيين الدكتور سالم آل علي رئيساً للجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك وعضواً تنفيذياً لها، ليصبح أول مواطن إماراتي يتولى هذا المنصب. وجاء تعيين الدكتور سالم آل علي بعد موافقة الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسيتولى هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات تنتهي في مايو 2027. كما تم تعيين الدكتور محمد أكرم لال دين نائباً لرئيس اللجنة، بعد موافقة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك.

وقد انضم الدكتور سالم آل علي إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك في عام 2020، حاملا معه لمنصبه الجديد كأول مواطن إماراتي يترأس اللجنة خبرة طويلة ومؤهلات عالية. ويعد هذا التعيين جزءاً من استراتيجية بنك أبوظبي الأول لتعزيز جهود توظيف الكفاءات الإماراتية في المناصب القيادية، حيث يشكل المواطنون الإماراتيون أكثر من 40% من القوى العاملة في البنك، ويهدف البنك إلى رفع هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2026. كما يشغل الإماراتيون حالياً ثلث المناصب التنفيذية العليا في مجموعة بنك أبوظبي الأول، ما يعكس التزام البنك بتطوير الكوادر الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل الخدمات المالية والمصرفية في دولة الإمارات.

يتميز الدكتور سالم آل علي بمعرفة عميقة وخبرة واسعة في مجال العلوم المالية والمصرفية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتي من شأنها أن تثري العمليات المصرفية الإسلامية ببنك أبوظبي الأول، وتعزز مبادراته الاستراتيجية، وسيلعب دوراً محورياً في التعامل مع المشهد المالي والتشريعي المتطور.

ويعد الدكتور سالم آل علي من الشخصيات العلمية المتخصصة بالمعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتمتع بخبرة متميزة في المسائل القانونية والتنظيمية الخاصة بمجال الخدمات المصرفية الإسلامية، والأسواق المالية الإسلامية، وأسواق رأس المال الإسلامية، والتكافل.

يعمل الدكتور سالم كأستاذ مساعد في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستشارات، والتعليم، والبحث الأكاديمي في مجال التمويل الإسلامي في عدة دول، بما في ذلك ماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وهو يحمل درجة الدكتوراه في القانون المالي الإسلامي من جامعة لندن، ودرجة الماجستير في الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، ويشغل عضوية عدد من لجان الرقابة الشرعية الداخلية للعديد من البنوك المحلية والعالمية.

يذكر أن بنك أبوظبي الأول يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تلبي احتياجات العملاء من الأفراد والشركات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية. وتشرف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول على الأعمال المصرفية الإسلامية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، بما في ذلك الفروع الدولية والشركات التابعة. وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من علماء الشريعة ذوي الخبرة والكفاءة العالية المسؤولين عن تقييم وضمان توافق المنتجات والخدمات والعمليات المصرفية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويتولى الدكتور سالم آل علي منصب رئاسة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، خلفاً للدكتور محمد داود بكر الذي شغل هذا المنصب على مدار العقد الماضي. خلال فترة رئاسة الدكتور بكر، شهد قطاع المصرفية الإسلامية ببنك أبوظبي الأول نمواً كبيراً، ورسخ مكانته كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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