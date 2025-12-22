دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع شركة ماستركارد عن إطلاق أول بطاقة افتراضية للأعمال مصممة للاستخدام عبر الهواتف المحمولة في دول أوروبا وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتيح هذه التقنية الجديدة للشركات والجهات الحكومية إصدار وإدارة بطاقات افتراضية خاصة بها ودمجها في المحافظ الرقمية، لتوفير تجربة دفع آمنة ومرنة وسريعة.

ويعد هذا الإطلاق خطوة مهمة نحو تطوير منظومة المدفوعات المؤسسية في الإمارات، في ظل التوجه المتزايد نحو الحلول الرقمية والدفعات اللاتلامسية. وتساعد هذه الحلول المؤسسات على إدارة التدفقات النقدية بكفاءة، وتنظيم المصروفات بسهولة، وتحسين عمليات الدفع والمحاسبة.

ومن خلال هذا التعاون، يعزز بنك أبوظبي الأول مكانته كأحد أبرز الداعمين للتحول الرقمي في الدولة، حيث يقدم منصة جديدة تتيح للشركات والجهات الحكومية إصدار بطاقات افتراضية تعمل عبر الهواتف المحمولة، ويمكن دمجها بسلاسة مع المحافظ الرقمية. وتساهم هذه الخطوة في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الشفافية والتحكم في الإنفاق، كما تدعم توجه الإمارات نحو بناء نظام مالي أكثر أماناً واستدامة يعتمد على التقنيات الحديثة.

حلّ مبتكر يعتمد على الهواتف المحمولة لتحديث مدفوعات الشركات وتحسين كفاءتها

وتوفر البطاقات الافتراضية عبر الهاتف حلاً عملياً يناسب متطلبات بيئة الأعمال المتطورة، إذ يمكن للمؤسسات إنشاء بطاقات فورية واستخدامها في عمليات الشراء عبر الإنترنت أو في المتاجر من خلال المحافظ الرقمية. وتتميز هذه التقنية بسهولة الدمج مع أنظمة الدفع الحالية، إلى جانب توفير مستويات عالية من الأمان والمرونة. كما تساعد المؤسسات على إدارة نفقاتها بشكل أفضل من خلال رؤية شاملة لحجم الإنفاق واتخاذ قرارات مالية دقيقة مبنية على البيانات.

ترسيخ معيار جديد في مدفوعات الأعمال بين الشركات

وتشير الدراسات إلى أن 45% من الشركات في الإمارات تستثمر حالياً في تقنيات الدفع عبر الهاتف لتطوير أنظمتها في مجال المدفوعات بين الشركات. ومن خلال هذه الخطوة، يرسخ بنك أبوظبي الأول و"ماستركارد" مكانتهما في مقدمة هذا التحول، بتقديمهما حلاً متطوراً يعكس احتياجات الشركات والجهات الحكومية المتنامية في المنطقة.

ويجسد هذا الإطلاق التزام الطرفين بتطوير مستقبل المدفوعات في الإمارات وتعزيز الابتكار والنمو والتميز التشغيلي في مختلف القطاعات، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجال الخدمات المالية الرقمية.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

www.mastercard.com

-انتهى-

#بياناتشركات