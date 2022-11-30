القاهرة: وقع بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عقد رعاية مع النادي الأهلى، أحد أعرق الكيانات الرياضية في مصر، لمدة أربع سنوات، ليصبح الراعي والبنك الرسمي لنادي القرن ، وذلك إيمانًا من البنك بأهمية الاستثمار في الرياضة وتنميتها، لدعم المواهب الشابة وقطاع الرياضة بمصر.

وتم توقيع العقود بحضور السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، وكبار مسؤولي البنك، وعدد من لاعبي الفريق.

وقد صرح السيد/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، أن رعاية البنك للنادي الأهلى، النادي الأكثر تحقيقًا للبطولات في مصر، خطوة كبيرة ومشرفة، ويأمل بنك أبوظبي الأول مصر من خلالها دعم النادي في تحقيق المزيد من البطولات وكسر المزيد من الأرقام القياسية في المجال الرياضي.

وأكد فايد: "يعمل بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز النجاحات بمختلف المجالات العملية والاجتماعية، وقد انعكس ذلك من خلال شعارنا "النجاح بيبني نجاح". وعليه، نسعى دومًا للاستثمار في تحقيق المزيد من النجاحات، مما ينعكس على أعمالنا وانتشارنا محليًا، مستفيدين من تاريخ النادي وشعبيته الضخمة التي تقدر بالملايين، لتعزيز انتشار البنك والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء. ونحن واثقون بأننا سنشهد إنجازات وبطولات عظيمة في الفترة المقبلة بالتعاون مع النادي الأهلى صاحب الريادة في القطاع الرياضي في مصر."

ومن جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته برعاية بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر الكيانات المصرفية في مصر، للنادي الأهلى وأشار: "يتشرف النادي الأهلى بالتعاون البنّاء مع بنك أبوظبي الأول مصر، حيث يتشارك الكيانين القيم الأساسية والتطلع الدائم للنجاح، مما يجعلها شراكة استراتيجية متكافئة؛ كما يجسد التعاون قوة العلامة التجارية للنادي الأهلي، والتي تتفرد بشعبية ضخمة ورائها تاريخ كبير من البطولات والإنجازات الرياضية الهائلة، بما يجذب دومًا الكيانات الكبيرة مثل بنك أبوظبي الأول مصر ليكون البنك الرسمي للنادي الأهلي. ونثق في قدرة البنك على تلبية احتياجات جماهير النادي العريضة المنتشرة في جميع أنحاء مصر والوطن العربي."

وأضاف الخطيب: "نتطلع قدمًا للعمل مع البنك لمواصلة تحقيق الإنجازات والتربع على عرش البطولات المحلية والقارية وحتى العالمية، لنضيف لسلسة البطولات التي تفوق 144 بطولة على مر 115 عامًا منذ تأسيس النادي، تلبيةً لطموحات جماهيرنا في رؤية نادينا في مصاف الأندية العالمية. إذ نعتبرهم أساس قوة العلامة التجارية والحضور الرقمي غير المسبوق للنادي، وما شهدناه من دعم للعلامات التجارية الراعية للنادي، والذي نتمنى أن يستمر مع بنك أبوظبي الأول مصر بصفته البنك الرسمي للنادي."

وجاءت تلك الخطوة عقب الإعلان عن الرعاية في أكتوبر الماضي، حيث تعد الرياضة إحدى الركائز الرئيسية التي يهتم بنك أبوظبي الأول مصر. ويذكر أن استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر تقوم على مشاركة عملائه والتواصل معهم من خلال الرياضة ورعاية الشباب بالتزامه بدعم النادي الأهلي.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، رابع أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 69 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، ويحرص على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لمختلف فئات العملاء، وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين والعملاء والموظفين. ويقدم بنك أبوظبي الأول - مصر مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.fabmisr.com.eg