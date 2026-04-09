القاهرة – أعلن بنك أبوظبي الأول مصر(FABMISR)، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن افتتاح فرع جديد له بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك المستمرة للتوسع، حيث اختار البنك مدينة السادات كموقع استراتيجي لفرعه الجديد، نظرًا لمكانتها كأحد أبرز المراكز الصناعية واللوجستية في مصر. كما أن تزايد الأنشطة التصنيعية بالمدينة، إلى جانب قربها من كلٍ من القاهرة والإسكندرية، يخلق بيئة ديناميكية تدعم نمو الأعمال والتجارة.

ومن خلال تواجده في مدينة السادات، يهدف بنك أبوظبي الأول مصر إلى تقديم خدمات أفضل لعملائه من الشركات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القوى العاملة المتنامية بسرعة، بما يعزز التزام البنك بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي عبر محاور النمو الرئيسية في مصر.

وشهد حفل الافتتاح حضور العقيد دكتور ناجي عوض، المدير التنفيذي لجمعية مستثمري مدينة السادات، إلى جانب عدد من قيادات بنك أبوظبي الأول مصر، يتقدمهم السيد أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والسيدة مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية.

وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: "يعكس افتتاح هذا الفرع التزامنا بالتوسع الاستراتيجي داخل السوق المصري والوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء في المناطق ذات معدلات النمو المرتفعة. ومن خلال هذا الفرع، نسعى إلى تقديم تجربة مصرفية متكاملة تجمع بين الحلول الرقمية المتطورة والخدمات المصرفية التقليدية، بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي."

ويقدم الفرع الجديد لعملاء بنك أبوظبي الأول مصر تجربة مصرفية شاملة تجمع بين الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد التقليدية، والحلول المتقدمة للشركات، إلى جانب الخدمات الرقمية المبتكرة. ومع افتتاح هذا الفرع، يصل إجمالي شبكة فروع البنك إلى 74 فرعًا.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 74 فرعًا، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في 22 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.40 تريليون درهم (382 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية ديسمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.fabmisr.com.eg/ar/

-انتهى-

#بياناتشركات