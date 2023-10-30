القاهرة : أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عن افتتاح أحدث فروعه في العين السخنة، ليصبح الفرع الثالث والستون له في مصر. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من استراتيجية التوسع الجغرافى لتعزيز شبكة فروع البنك ولتوفير حلوله المصرفية لقاعدة أوسع من العملاء والشركات على مقربة من أحد أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية في مصر.

وبرزت العين السخنة، التي تشتهر بميناء السخنة ومنطقة السخنة الصناعية، كمركز محوري في قطاع التجارة في مصر، حيث تساهم بنسبة كبيرة من صادرات البلاد. بالاضافة الي ذلك على ذلك، تضم المنطقة الصناعية بالسخنة حاليًا 12 مطورًا صناعيًا، وهو ما يؤكد على قوة المنطقة وأهميتها. ويوفر أحدث فروع الـبنك فرصة مثالية في هذه البيئة الحيوية لتقديم حلوله المصرفية المخصصة للشركات الدولية والمحلية، بما يعزز من العلاقات ويحفز الاستثمار، ويساهم في زيادة الأهمية الاقتصادية للمنطقة.

وبهذه المناسبة، صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلاً : "يمثل افتتاح الفرع الجديد علامة فارقة في مسيرة بنك أبوظبي الأول مصر نحو تقديم خدمات مصرفية ذات مستوى عالمي. وإدراكًا منّا بأهمية تطوير البنية التحتية في هذه المنطقة الاقتصادية المزدهرة وما يخضع له ميناء السخنة من تحسينات كبيرة لاستيعاب أحجام التجارة المتزايدة، نعمل باستمرار على خلق طرق للمساهمة في تطوير النمو الاقتصادي في مصر؛ تماشيًا مع استراتيجية الدولة. إذ نسعى عبر وجودنا في العين السخنة من تقديم دفع عجلة التطورات وتعزيز الشراكات مع سلطات الموانئ؛ تحقيقًا للنمو والازدهار للجانبين."

وأضاف: "وبينما نعمل على التوسع والانتشار في جميع أنحاء مصر، نظل ملتزمين بمهمتنا المتمثلة في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تركز على خدمة العملاء من الشركات والأفراد وتكون على مقربة من الجميع. وتبرز مجهودات البنك في الابتكار من خلال منصاته الرقمية الحديثة سهلة الاستخدام، والتي تتماشى بسلاسة مع جهود البنك الشاملة في مجال التحول الرقمي لتلبية الاحتياجات المتطورة لمختلف العملاء في مصر، وهو ما يؤكد التزام البنك نحو إيجاد طرق لدمج التوسع الجغرافي والرقمي بشكل مستمر."

ومع التوسع المستمر للميناء، يزداد الطلب على مجموعة شاملة من الخدمات المالية لتشمل حلول الرواتب والخدمات المصرفية للموظفين وتمويل الشركات. ويعمل البنك على خدمة ودعم العاملين والشركات العاملة داخل ميناء السخنة، وتزويدهم بالحلول المالية التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، وذلك بفضل ما يتمتع به من مكانة رفيعة.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 63 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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