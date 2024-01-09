القاهرة: تحقيقًا لمبدأ الشمول المالي والحرص على تقديم الخدمات البنكية لجميع الفئات، أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن إطلاق برنامج "معًا" والتوسع في تقديم مزيد من الخدمات البنكية الرائدة لذوي الهمم من أبناء المجتمع المصري، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ودعمًا لجهود تحقيق الشمول المالي.

إذ يمثل برنامج "معًا" خطوة على طريق جهود البنك لتوفير خدماته لكل فئات المجتمع المصري، وبالأخص ذوي الهمم، حيثما يوفر البنك إمكانية فتح حسابات توفير وتقديم قروض لذوي الهمم بعائد خاص.

كما يتوسع بنك أبوظبي الأول مصر في خدماته البنكية بأعلى جودة في جميع فروعه ومن خلال كافة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به، وحتى منصاته الرقمية، بما يلبي احتياجات جميع عملائه، لاسيما من ذوي الهمم، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك المركزي لدعم الشمول المالي لتسهيل حصول ذوي الهمم علي الخدمات والمنتجات المصرفية دون تمييز.

وعن جهود البنك لتقديم تجربة بنكية أكثر شمولًا، صرح السيد/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ببنك أبوظبي الأول مصر ، قائلًا: "ترتكز استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم تجربة بنكية شاملة، تتبنى أعلى المعايير العالمية، حيث نعمل باستمرار على تطوير منتجاتنا وخدماتنا لاستقطاب مختلف فئات المجتمع المصري وتقديم كافة ما يلزمهم. وعليه، يلتزم البنك بدعم وتمكين ذوي الهمم لتسهيل وصولهم بشكل متكافئ وعادل لكافة المنتجات والخدمات المالية عالية الجودة بصفتهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصري، وذلك لتحقيق الشمول المالي وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة بهدف خلق مجتمع أكثر شمولًا للجميع."

وتسهيلًا للحصول على تجربة بنكية متكاملة، يتحضر بنك أبوظبي الأول مصر لتفعيل خدمة الزيارات المنزلية لذوي الهمم لمساعدتهم دون حاجتهم لزيارة الفروع، كما يوفر البنك كافة المستندات والإشعارات المصرفية لعملائه المكفوفين بطريقة برايل لضمان الشفافية، ومساعدتهم على القيام بجميع الإجراءات والاطلاع على المستندات والعقود بأنفسهم.

كما تم تدريب العديد من موظفي البنك على التواصل الفعال مع العملاء من ذوي الهمم، ويشمل ذلك مساعدة العملاء المكفوفين في ملء الاستمارات والنماذج الخاصة من خلال إثنين من موظفي البنك، علاوة على استخدام لغة الإشارة لتمكين ذوى الاعاقة السمعية من التواصل المباشر مع موظف البنك دون الحاجة لمترجم.

ويقوم البنك أيضًا بتوفير خدمة الرسائل القصيرة (SMS) لعملائه من ذوي الهمم دون تحميلهم أي مصاريف أو عمولات إضافية، فضلًا عن توفير إمكانية التواصل كتابيًا مع موظفي خدمة العملاء من خلال البريد الإلكتروني PODsupport@fabmisr.com.eg

ويمكن للعملاء من ذوي الهمم الاطلاع على عناوين الفروع وماكينات الصرف الآلي المجهزة خصيصًا للتناسب مع احتياجاتهم من خلال موقع البنك الإلكتروني عبر الإنترنت www.fabmisr.com.eg ، حيث يحمل كلًا من تلك الفروع وماكينات الصراف الآلي المجهزة لاستقبال ذوي الهمم علامات أو لافتات مميزة لتسهيل الوصول إليها.

ومن الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول مصر يدعم الشمول المالي كجزء من استراتيجيته الخاصة بالاستدامة. ويضمن التزام البنك بالاهتمام بذوي الهمم أن جميع العملاء يمكنهم الوصول إلى كافة الخدمات المصرفية المقدمة من أبوظبي الأول مصر. وسيواصل البنك إطلاق خدمات ومنتجات إضافية تهدف إلى خلق مجتمع أكثر إنصافًا لجميع المصريين، وبالتالي الوصول لمجتمع أكثر شمولًا.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 64 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.