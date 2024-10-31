القاهرة - أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن ترتيب قرض مشترك بقيمة 4.4 مليار جنيه مصري للشركة السعودية المصرية للتعمير، وذلك بهدف تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية البالغة 25 مليار جنيه مصري لمشروع الشركة العقاري "سنترال" في القاهرة الجديدة.

جاء الإعلان خلال حفل توقيع العقد بحضور السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، ومعالي الشيخ صالح بن عبد الله بن صالح الحناكي، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، والسيد محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة الممثلة للمؤسسات المالية المشاركة في التمويل.

قاد بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) بصفته المرتب الرئيسي الأول و مسوق التمويل و بنك الحساب ووكيل التمويل تحالفاً بنكياً مع مؤسسات مالية بارزة تضم بنك الإمارات دبي الوطني بصفته المرتب الرئيسي و وكيل الضمان، وبنك أبوظبي التجاري بصفته المرتب الرئيسي و بنك المستندات، والبنك العربي بصفته المرتب الرئيسي و بنك حقوق الملكية، و بمشاركة بنك الإسكان والتعمير، وبنك المصري الخليجي، وميد بنك، وبنك البركة مصر، و قد تم تعين مكتب معتوق بسيوني وحناوى للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني للمقرضين ومكتب White & Case كمستشار قانوني للمقترض.

يؤكد نجاح ترتيب التمويل بتغطية أكثر من 1.5 مرة على الملائة المالية للشركة السعودية المصرية للتعمير و النظرة الايجابية من المقرضيين لمشروع الشركة "سنترال" و كذا قدرة بنك أبوظبي الأول مصر في أسواق رأس المال للقروض المشتركة.

وبهذه المناسبة، علق السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، على الدور الرئيسي للبنك في التمويل، قائلاً: "يجسد التمويل المكانة الراسخة لبنك أبوظبي الأول مصر كقوة مالية دافعة لجلب المزيد من الاستثمارات في مصر والمنطقة بأكملها، ويأتي هذا استكمالا لدور البنك في تسهيل الاستثمارات، وخاصة من الأسواق الرئيسة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يعزز دور البنك الاستراتيجي نحو تقديم حلول مالية شاملة تدعم نمو القطاعات الرئيسة في الاقتصاد المصري."

وفي ذات السياق، صرح السيد محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، قائلاً: يمثل تعاوننا مع بنك أبوظبي الأول مصر وتحالف المؤسسات المالية خطوه هامه نحو تحقيق رؤيتنا لمشروع "سنترال"، ونعتبرها شهادة ثقة من القطاع المصرفي بكيان عملاق مثل الشركة السعودية المصرية للتعمير. حيث أنه قد تم تغطية القرض بزيادة تقدر بنسبة 1.5 ضعف عن القيمة الأصلية للقرض، وبرجوع لمشروع "سنترال"، نؤمن بأنه سوف يعيد تعريف مفهوم المساحات الحضرية متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة، بما يوفر تجربة عقارية عالمية المستوى تجسد التزامنا بتقديم "القيمة مقابل المال" لعملائنا، وبينما نواصل توسيع محفظتنا، نظل ملتزمين بوعودنا حتى نظل الشريك الموثوق والدائم لهم."

تتمتع الشركة السعودية المصرية للتعمير، التي تأسست كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية السعودية، بسجل حافل في تسليم أكثر من 25,000 وحدة سكنية ضمن 50 مشروعًا. تشمل محفظتها مشاريع متنوعة، أبرزها فندق هيلتون الواقع على كورنيش النيل، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع العقارات.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 68 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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