انطلاقًا من حرصنا على توفير خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،

القاهرة: أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن افتتاح فرعه الإسلامي الجديد في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار التزام البنك الراسخ بتوفير خدمات مصرفية استثنائية وشاملة لعملائه، انطلاقًا من الخبرة العالمية لمجموعة بنك أبوظبي الأول وتماشيًا مع مبادئ التمويل الإسلامي.

إذ يوفر الفرع الجديد، والذي تم افتتاحه في فعالية حضرها ضيوف بارزون وكبار المسؤولين في البنك، مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك حسابات التوفير وحلول التمويل وإدارة الثروات؛ حيثما يضمن الفرع توافق كل منتج وخدمة مصرفية مع الشريعة الإسلامية، مع تلبية كافة احتياجات العملاء وتفضيلاتهم المالية كل على حدة، عبر نهج فريد ومخصص.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال السيد محمد فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر: "يعد إطلاق فرعنا الإسلامي الجديد مرحلة فارقة في رحلتنا نحو التوسع والنمو، علاوة على توفير كافة الخدمات والمنتحات المصرفية الإسلامية في كل أنحاء الجمهورية. إذ نؤمن بالركيزة الأساسية التي تمثلها الخدمات المصرفية الإسلامية لاستراتيجية النمو لدينا بما توفره من بدائل ذات قيمة إضافية للخدمات المصرفية التقليدية، سواء لعملائنا الذين يسعون إلى الالتزام بالشريعة، أو الاقتصاد المحلي للبلاد، بما يساهم في دفع عجلة التنمية في مصر."

وأضاف فايد: "صُمِّمَ الفرع الإسلامي الجديد بهدف تلبية مختلف احتياجات عملائنا، وتوفير تجربة مصرفية شاملة ومتكاملة، وذلك انطلاقًا من التزامنا الراسخ بتطوير حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة لكافة العملاء، علاوة على توطيد علاقاتهم بالبنك."

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبو ظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبو ظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 64 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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