أعلنت شركة “بنفت”، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات الإلكترونية في البحرين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع “هايفن”، وهي شركة تابعة لـ “إي آند المؤسسات” جزء من مجموعة "إي آند" من دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف هذه الشراكة إلى إحداث تحول جذري في القطاع المصرفي البحريني من خلال تعزيز الابتكار وزيادة مرونة النظام المالي.

“هايفن”، التي تعمل بنجاح في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2021، أثبتت فعاليتها في الحد من المخاطر في التمويل التجاري. من خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل البلوك تشين والتحليلات الذكية، ساهمت المنصة في منع الاحتيال في الوقت الفعلي، مما أدى إلى توفير أكثر من 150 مليون دولار أمريكي لأعضاء التحالف المصرفي.

هذه الشراكة الاستراتيجية ستعزز قدرة القطاع المصرفي البحريني على إدارة المخاطر ومنع الاحتيال، لا سيما في مجال التمويل التجاري. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز ثقة البنوك بالإقراض، وزيادة الإيرادات، وتحسين الوصول إلى السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. وقد تم عقد حفل التوقيع الرسمي في مقر شركة “بنفت” في البحرين.

بهذا الصدد صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت" عبد الواحد الجناحي:

"تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز النظام المالي البحريني من خلال التكنولوجيا المتقدمة."

وأضاف "عبر تزويد البنوك بأدوات حديثة لمكافحة الاحتيال وتحسين التمويل التجاري، فإننا نمكّن القطاع من العمل بكفاءة وثقة غير مسبوقة. فمن خلال توحيد خبراتنا، نحن نعزز الثقة والأمان والابتكار في صميم مستقبل القطاع المصرفي، مما يهيئ الساحة لنظام مصرفي أكثر مرونة ورقمنة في البحرين."

من جانبه، علّق زول جاويد، الرئيس التنفيذي لشركة “هايفن”:

"بعد نجاح المنصة في دولة الإمارات، وسعينا لمعالجة التحديات المشابهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تمثل هذه الشراكة مع “بنفت” علامة فارقة في رحلتنا. معًا، نهدف إلى تقديم حلول تكنولوجية متطورة تعزز إدارة المخاطر، مما يساهم في نمو القطاع المصرفي."

تعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة لمستقبل القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يتمحور حول الابتكار الرقمي، والأمان، والنمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال دمج خبرات “بنفت” و “هايفن” في التكنولوجيا المالية، يمهد هذا التعاون الطريق أمام القطاع المصرفي في البحرين للازدهار في سوق عالمي سريع التطور.

مع استمرار “بنفت” في تحديد معايير جديدة للقطاع، تلتزم الشركة بترسيخ مكانة البحرين كمركز رائد للابتكار في التكنولوجيا المالية، وتعزيز منظومة مالية ديناميكية تدعم النمو والمرونة والنجاح طويل الأمد.



“بنفت”

تأسست “بنفت” في عام 1997 وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمزود للخدمات المصرفية المساندة في المملكة. تمتلكها البنوك البحرينية، وتخضع لتنظيم مصرف البحرين المركزي، وتوفر خدمات الدفع المبتكرة، وحلول إدارة المعلومات، وخدمات التعهيد الخارجي للأعمال في مختلف القطاعات في البحرين والمنطقة.

تشمل خدمات “بنفت” المدعومة من "الشبكة الخليجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" في دول الخليج: تشغيل أجهزة الصراف الآلي (ATM)، نقاط البيع (POS)، شبكة GCCNet، نظام إدارة النزاعات في GCCNet، مركز البحرين للمعلومات الاتمانية (BCRB)، دفع فواتير الاتصالات (Tele BP)، الخصم المباشر (DD)، بوابة الدفع (PG)، نظام تصفية الشيكات البحريني (BCTS)، سحب بطاقات Amex، الشيك الإلكتروني، التحويلات المالية الإلكترونية (EFTs)، المحفظة الإلكترونية الوطنية ("بنفت بي"، ومنصة اعرف عميلك الكترونيا (eKYC)، بالإضافة إلى نظام حماية الأجور وخدمات الثقة للتوقيعات الرقمية.

“هايفن”

المعروفة سابقًا باسم UAE Trade Connect، “هايفن” هي المنصة الوطنية للتمويل التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم إطلاقها في عام 2021 بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالتمويل التجاري في القطاع المصرفي. تم تطويرها بالتعاون مع أبرز البنوك الإماراتية، حيث تعتمد على التحليلات المتقدمة للحد من المخاطر، كما تستخدم تقنية البلوك تشين لتعزيز الأمان. يضم الاتحاد المصرفي الآن قرابة 20 مقرضًا، وقامت “هايفن” بتقييم معاملات في الإمارات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها.

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