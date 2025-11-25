أعلنت كل من "بنفت"؛ الشركة البحرينية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات المالية الإلكترونية؛ و"مونيتاغو"، وهي شركة تكنولوجية مقرها سنغافورة، عن بدء تنفيذ برنامج سجل تمويل التجارة في مملكة البحرين بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.

وتستهدف هذه المرحلة تطوير سجل رقمي لجميع المعاملات التجارية الممولة والفواتير، بما يسهم في خلق تصنيف بديل للمعلومات الائتمانية بغرض تحسين عمليات تمويل التجارة والحد من مخاطر إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ليمثل بذلك إنجازًا هامًا في مسيرة التحول الرقمي للمملكة.

ويسهم برنامج سجل تمويل التجارة في دعم جهود المملكة لنشر وتطبيق البنية التحتية الرقمية العامة على نطاق واسع، وهو ما يمثل خطوة مهمة لبناء نظام آمن يتميز بالشفافية، ويؤدي إلى خفض خسائر البنوك بسبب عمليات الاحتيال، فضلًا عن تعزيز الثقة والقدرة على تقديم المزيد من التمويلات التجارية لقطاع أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويجمع هذا التعاون بين منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة في مملكة البحرين مع الشبكات الرقمية المعروفة عالميًا لسنغافورة، ليمهد بذلك الطريق نحو تطوير بنية تحتية رقمية عامة قابلة للتشغيل عبر الحدود وتربط بين آسيا والشرق الأوسط.

ومن خلال تطوير جسر تجاري رقمي وإطار عمل راسخ للحد من المخاطر، تقود كل من شركتي "بنفت" و"مونيتاغو" مبادرة رائدة لربط البنية الرقمية العامة عبر المناطق، تعزيز الابتكار، وتحسين الروابط المالية والاقتصادية، في تأكيد على الالتزام المشترك لبناء اقتصادات رقمية تتميز بالمرونة والشمولية والتشغيل البيني.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت" السيد عبدالواحد الجناحي: "نفخر بقيادة جهود تطبيق سجل تمويل التجارة في مملكة البحرين باعتبارنا المزود الوطني للبنية التحتية الرقمية في المملكة، ونعمل من خلال التكنولوجيا المتطورة القادرة على الحد من مخاطر التمويل وزيادة السيولة على بناء منظومة مالية أكثر شفافية ومرونة، فضلًا عن ترسيخ مكانة البحرين كوجهة إقليمية رائدة في البنية التحتية الرقمية العامة والابتكارات".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية السيد بدر ساتر: "هذه المبادرة تؤكد قدرة البحرين على تحويل الرؤية الوطنية إلى واقع. ومن خلال هذا التعاون، فإننا نتيح تمويل 92% من الشركات التي تعتبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين تتاح فرصة التمويل في الوقت الحالي لـ 11% فقط من هذه المؤسسات."

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة مونيتاغو السيد نيل شونهارد: "ينتقل التعاون بين مونيتاغو وشركة بنفت من الرؤية إلى التنفيذ الآن، ليشكل خطوة فارقة في رحلتنا نحو إنشاء بنيتها التحتية الرقمية العامة. هذه المرحلة تعد أكثر من مجرد تقدم تكنولوجي، فهي تضع الأساس لإطار عمل موثوق وقابل للتشغيل عبر الربط بين البنية التحتية الرقمية العامة في البحرين وسنغافورة، بما يعزز النزاهة ويسهم في تطوير عمليات تمويل آمنة وشاملة في أنحاء المنطقة."

يشار إلى أنه تم نشر سجل التمويل التجاري في سنغافورة، الذي طورته جمعية البنوك في سنغافورة (ABS) باستخدام تقنية التمويل الآمن من مونيتاغو ، في مارس 2023 ومنذ ذلك الحين تم دمج أكثر من 50 بنكًا، مما عزز الشفافية والثقة عبر تدفقات التمويل التجاري المحلية والعابرة للحدود.

