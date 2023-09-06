(المنامة، البحرين) - أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن تعاونها مع فيزا، الشركة العالمية الرائدة في المدفوعات الرقمية، من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتطورة للمستخدمين في البحرين.

وبموجب مذكرة التفاهم، تلتزم فيزا بدعم عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها شركة بنفت على مدى 5 سنوات بحيث تهدف الى اطلاق مجموعة مبتكرة جديدة من الخدمات والتحسينات ضمن محفظة بنفت بي (BenefitPay)، حيث سيتمكن العملاء من الحصول على خدمات مالية رقمية تتميز بالسلاسة والأمان والموثوقية. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتعاون الشركتان لتطوير نظام تحويلات مالية بين الأشخاص (P2P) القائم على دراسات السوق والذي يدعم المعاملات في جميع أنحاء العالم.

وتسعى شركتا بنفت وفيزا إلى اكتشاف فرص تطبيق حلول ترميز رقم الحساب المصرفي الدولي، ويتضمن استخدام تكنولوجيا تعريف الترميز. وسوف تساهم هذه المبادرة المشتركة في تعزيز الأمن والمرونة للمستخدمين تأكيدا لهدف بنفت الدائم بتحقيق رضا عملائها.

وسوف تساهم إمكانيات شركة فيزا وانتشارها واسع النطاق في دعم خدمات بنفت. كما ستلعب هذه الشراكة المثمرة دورًا ملموسًا في تعزيز مشاركة العملاء وزيادة الاستخدام، بما يساعد بدوره على تمكين بنفت بي من إحداث نقلة محورية في مجال التكنولوجيا المالية و يعزز من إطلاق حلول متطورة وطرق دفع مبتكرة. كما تخطط الشركتان للتعاون على مستوى السوق لزيادة الوعي والعمل على إعادة تشكيل مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: "إننا متحمسون للغاية للعمل مع شركة فيزا لنبدأ معًا رحلة طموحة تستهدف إعادة تشكيل حلول التكنولوجيا المالية. إنها خطوة هامة لتحقيق هدفنا في تطوير خدمات جديدة على مدى خمس سنوات القادمة وتأتي استكمالا لما بدأناه خلال السنوات الأخيرة بتقديم بنفت بي كأحد أهم التطبيقات الإلكترونية وأكثرها استخداما وابتكارا".

من جانبه، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي - شركة فيزا في السعودية والبحرين وعُمان: "إن التعاون مع شركة بنفت يؤكد التزامنا بتقديم حلول دفع آمنة وسلسة والارتقاء بتجربة المستخدم في مجال الخدمات المالية الرقمية وتعزيز تجربة العملاء في البحرين. . وإن هذا التعاون مع بنفت سيسهم في تعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مملكة البحرين."

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