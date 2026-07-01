المنامة، أعلنت بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن إطلاق النسخة الخامسة من برنامجها السنوي "مسار" للتدريب الصيفي في التكنولوجيا المالية لعام 2026، والذي يستهدف طلبة السنة الثالثة والرابعة في الجامعات.

ويعد برنامج "مسار" مبادرة تدريبية تمتد على مدار شهرين، صممت لتمنح الطلبة تجربة عملية داخل بيئة عمل حقيقية، تتيح لهم التعرف على طبيعة العمل في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال المشاركة اليومية ضمن عدد من الإدارات والفرق في بنفت.

ويأتي إطلاق النسخة الجديدة من البرنامج في إطار التزام بنفت بدعم الكفاءات الوطنية الشابة، والمساهمة في إعداد جيل قادر على مواكبة تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك عبر تجربة تدريبية تجمع بين التطبيق العملي، والتفاعل مع فرق العمل، واكتساب مهارات مهنية تساعد الطلبة على الانتقال بثقة أكبر من المرحلة الجامعية إلى سوق العمل.

وتركز نسخة هذا العام على تقديم تجربة أكثر شمولاً للمشاركين، من خلال إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على آليات العمل المؤسسي داخل بنفت، وفهم أهمية التعاون بين مختلف الإدارات في تنفيذ المشاريع والخدمات، إلى جانب التعرف على الدور الذي تؤديه الشركة في دعم البنية التحتية للمدفوعات الرقمية والخدمات المالية الإلكترونية في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال السيد صلاح العوضي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنفت: "نفخر بإطلاق النسخة الخامسة من برنامج مسار، الذي يجسد التزام بنفت بالاستثمار في الشباب البحريني وتهيئتهم لاكتساب خبرات عملية في قطاع التكنولوجيا المالية. ونحرص من خلال البرنامج على أن تكون التجربة التدريبية مساحة حقيقية للتعلم والتطبيق وبناء الثقة، بما يساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم واكتشاف قدراتهم المهنية في بيئة عمل واقعية."

وأضاف: "صممت نسخة هذا العام لتقدم للمشاركين تجربة متكاملة، تجمع بين التدريب العملي داخل الإدارات والأنشطة التطويرية المصاحبة خارج بيئة العمل، بهدف تعزيز مهاراتهم الشخصية والمهنية في مجالات التواصل الفعال، والعمل الجماعي، والاستعداد للفرص الوظيفية المستقبلية. ونتطلع إلى أن تمنح هذه التجربة الطلبة قيمة مضافة لمسيرتهم، وأن تسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على المشاركة في مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين."

ويجسد برنامج "مسار" التزام بنفت بتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، من خلال إتاحة فرص تدريبية عملية تمنح الكفاءات الشابة خبرة مباشرة في بيئات العمل المهنية، وتعمق فهمهم لقطاع التكنولوجيا المالية ودوره المتنامي في تطوير منظومة الخدمات المالية في المملكة. كما ينسجم البرنامج مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي، عبر الإسهام في إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على مواكبة تطور القطاع المالي ودعم مسارات نموه وابتكاره.

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