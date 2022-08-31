بنفت، الشركة البحرينية الرائدة إقليميًّا في المعاملات المالية الإلكترونية، مؤخرًا عن إطلاق منصة التحويلات المفتوحة ضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيق ’بنفت بي‘. ويأتي هذا الإعلان عقب إطلاق خدمة التحويلات المالية عبر ’بنفت بي‘ في شهر نوفمبر الماضي، مما يتيح لجميع مستخدمي التطبيق إجراء تحويلات مالية دولية، لتكون هذه الخدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة، مما يؤكد على التزام شركة بنفت بلعب دور مهم في النظام البيئي المالي اليوم

(المنامة، مملكة البحرين): أعلنت شركة بنفت، الشركة البحرينية الرائدة إقليميًّا في المعاملات المالية الإلكترونية، مؤخرًا عن إطلاق منصة التحويلات المفتوحة ضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيق ’بنفت بي‘.

ويأتي هذا الإعلان عقب إطلاق خدمة التحويلات المالية عبر ’بنفت بي‘ في شهر نوفمبر الماضي، مما يتيح لجميع مستخدمي التطبيق إجراء تحويلات مالية دولية، لتكون هذه الخدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة، مما يؤكد على التزام شركة بنفت بلعب دور مهم في النظام البيئي المالي اليوم

ويوفر سوق التحويلات عبر تطبيق ’بنفت بي‘ منصة مفتوحة لجميع المرخصين الذين يقدمون خدمات التحويلات، مما يجعل التكامل عبر الجهات أسهل بشكل كبير، حيث يمكن مشاركة واجهات برمجة التطبيقات ما بينها وبالتالي تسريع عملية الوصول إلى السوق. كما تُعد المنصة بمثابة متجر شامل للعملاء يمكنهم من الحصول على أفضل الخدمات من مقدمي الخدمات المدرجين. وستضم شركة بنفت قريبًا أكثر من ثلاثة شركاء في المنصة، وذلك بالتزامن مع تطور السوق.

إلى ذلك، تقدم شركة بنفت خدمة المعالجة المباشرة (STP) كميزة ذات قيمة مضافة للمدفوعات الافتراضية وجزء من هذه الخدمة، لتعمل بذلك على تبسيط عملية إعداد مزودي الخدمة وجعل عملية الدفع إلكترونية وآلية بالكامل. كما يؤدي ذلك إلى خفض الوقت اللازم لإتمام المعاملة وضمان تجربة مستخدم إيجابية ومريحة.

علاوة على ذلك، حرصت شركة بنفت، كونها لاعبًا رئيسيًّا في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية، على تطبيق تقنية معالجة مباشرة متقدمة، مما يسمح بعملية تسوية أسرع من أجل مواكبة الجوانب المتغيرة باستمرار للتقنية دون التأثير على الخواص الأمنية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد المهري، رئيس خدمات الأعمال في شركة بنفت، بالقول: "نسعى في شركة بنفت دائمًا لتوفير الأنظمة الأساسية والحلول التي تتيح تجارب سلسة وأكثر أمانًا لمقدمي الخدمات والمستخدمين على حدٍ سواء. لقد شكل تفشي الجائحة تهديدًا على تدفقات التحويلات المالية، وبالتالي، فإن سوق التحويلات سيخلق بيئة شاملة تتيح تحويل الأموال عبر الحدود بطريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة. نحن نتطلع إلى ضم المزيد من الشركاء والمزودين لخلق فرصة للمستخدمين لإجراء مدفوعات دولية في أي وقت ومن أي مكان."

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة تتماشى مع النظام الوطني للدفع عبر المحفظة الإلكترونية، وتوسع عروض تطبيق ’بنفت بي‘ استجابةً لحاجة مستخدمي التطبيق لخدمات عالية الجودة. اليوم، يستفيد أكثر من 800ألف مستخدم مسجل من التطبيق الذي يوفر خدمات تشمل تحويل الأموال ودفع الفواتير وعمليات الشراء المختلفة بطريقة سريعة ومريحة وآمنة.

علاوة على ذلك، سجل التطبيق ما يقرب من 42 ألف معاملة بقيمة إجمالية تزيد عن 6 ملايين دينار بحريني، لتوضح هذه الإحصائية مساهمة بنفت المهمة في القطاع المالي للمملكة عبر أحدث التقنيات للتوسع في منتجاتها، فضلاً عن واجهة المستخدم الآمنة والسهلة التي توفرها.

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