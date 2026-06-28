المنامة : أعلنت شركة بنفت، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن طرح تحديث جديد لتطبيق "بنفت بي"، وذلك وفق توجيهات

مصرف البحرين المركزي، يتيح للمستخدمين عرض رمز الاستجابة السريعة (QR) من الصفحة الرئيسية، بما يسهم في تسهيل إجراء التحويلات واستلام المدفوعات واختصار الوقت اللازم لإنجازها.

كما تم تصميم هذه الخاصية بما يضمن ربط كل رمز QR بالحساب البنكي المعني داخل تطبيق "بنفت بي"، وذلك من خلال رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالعميل، وبذلك يحصل كل حساب مسجل في التطبيق على رمز مستقل، بما يعزز دقة توجيه التحويلات والمدفوعات، ويوفر للعملاء وسيلة أكثر أمانًا وسهولة لمشاركة بيانات الدفع واستلام المبالغ.

ومن خلال هذا التحديث، أصبح رمز الاستجابة السريعة ظاهرًا في موقع واضح فور الدخول إلى التطبيق، ما يلغي الحاجة إلى البحث عنه ضمن القوائم الداخلية، ويمنح العملاء وسيلة أسرع لمشاركته عند إجراء تعاملاتهم اليومية، كما تعزز هذه الخطوة وضوح واجهة "بنفت بي" وتسهّل التفاعل مع إحدى أكثر الأدوات استخدامًا في منظومة الدفع الإلكتروني.

ويعكس هذا التطوير نهج بنفت القائم على تطوير تجربة العميل بصورة مستمرة، والاستفادة من أنماط الاستخدام الفعلية لتقديم مزايا عملية تلائم احتياجات الأفراد وتواكب تطور عاداتهم المالية، كما يأتي ضمن سلسلة من التحسينات التي تهدف إلى جعل الخدمات المتاحة عبر "بنفت بي" أكثر بساطة ومرونة.

وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد المهري، المدير العام المساعد لتطوير الأعمال في شركة بنفت: "نولي اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل التي تؤثر بصورة مباشرة في تعامل العملاء مع بنفت بي، ولذلك صممنا هذا التحديث ليجعل رمز QR متاحًا في موضع واضح وسهل الوصول إليه منذ اللحظة الأولى لفتح التطبيق، حتى يساعد المستخدمين على مشاركة الرمز وإتمام تعاملاتهم اليومية بقدر أكبر من السرعة والكفاءة."

وأضاف: "نواصل تطوير خصائص بنفت بي بما يواكب احتياجات العملاء وتطلعاتهم، مع التركيز على تقديم حلول رقمية تجمع بين السهولة والموثوقية والكفاءة. ويعكس هذا التحديث التزامنا بالارتقاء بالتجربة الرقمية للمستخدمين، في الوقت الذي تمضي فيه بنفت قدمًا في تعزيز إمكانات التطبيق وإثراء خدماته بمزايا مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية، وترسخ مكانته كمنصة وطنية متكاملة للمدفوعات والتحويلات الرقمية في مملكة البحرين."

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