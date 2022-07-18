المنامة، مملكة البحرين: استضافت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، وفدًا من سلطنة بروناي الشهر الماضي بهدف اطلاعهم على البنية التحتية الناجحة للمدفوعات التي عملت شركة بنفت على تطويرها على مر السنين.

وخلال استضافتها للوفد، قامت شركة بنفت بتعريف الزوار على الميزات الأساسية وطرق تنفيذ المدفوعات الفورية، بما في ذلك عوامل النجاح والتحديات الرئيسية. وتتماشى هذه الخطوة مع إعلان الشركة في وقت سابق من هذا العام عن تطوير بنية تحتية للمدفوعات الفورية بهدف تعزيز الفائدة التجارية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

إضافة إلى ذلك، تعتبر البنية التحتية للمدفوعات في شركة بنفت واحدة من أكثر النماذج تقدمًا وريادة على مستوى العالم، وتهدف الشركة إلى توفير بيئة مواتية بشكل أكبر من خلال مشاركة استراتيجيات النجاح الرئيسية التي نفذتها مع الوفد الزائر.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة شفق الكوهجي، رئيس خدمات المدفوعات في شركة بنفت، بالقول: "تلعب شركة بنفت دورًا رائدًا في مجال رقمنة البنية التحتية للمدفوعات في مملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نعمل باستمرار على مشاركة قصة نجاحنا مع لاعبين آخرين في المنطقة بهدف بناء المزيد من الأنظمة البيئية التمكينية. نحن فخورون باستضافة الوفد من سلطنة بروناي ومشاركتهم قصص النجاح لدينا والتحديات وتسليط الضوء أيضًا على الأفكار التي يمكن أن تساهم في تبسيط ودعم جهودهم في مجال المدفوعات. يسعدنا دعم خطة المدفوعات الرقمية في سلطنة بروناي والمساهمة فيها، ونتطلع إلى أن نشهد المزيد من الابتكار على الصعيدين الإقليمي والعالمي."

تجدر الإشارة إلى أن شركة بنفت قد استضافت العديد من جلسات تبادل المعرفة والوفود لتمهيد الطريق أمام لاعبين آخرين في المنطقة، وذلك بفضل حضور الشركة القوي ودورها الرائد في سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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نبذة عن شركة بنفت:

تأسست شركة بنفت في شهر نوفمبر من عام 1997، حيث حصلت الشركة على ترخيص مصرف البحرين المركزي لتكون مزود الخدمات المساندة للقطاع المالي. وتوفر شركة بنفت، المملوكة لبنوك خاضعة لرقابة بنك البحرين المركزي، إمكانيات الدفع المبتكرة وحلول إدارة المعلومات وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية عبر مختلف القطاعات في مملكة البحرين والمنطقة.

توفر شركة ’بنفت‘، المدعومة من الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بدول مجلس التعاون الخليجي (GCCNET)، مجموعة متنوعة من الخدمات الرائدة في المنطقة والتي تشمل تشغيل أجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع، ونظام إدارة المنازعات الخاص بـشبكة (GCCNet)، ومركز البحرين للمعلومات الائتمانية، ودفع فواتير الهاتف، والخصم المباشر، وبوابة الدفع الإلكتروني، ومنصة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، ونظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني، والسحب النقدي لبطاقات أمريكان إكسبريس، والمحفظة الوطنية ’بنفت بي‘ والمنصة الوطنية "اعرف عميلك إلكترونيا – eKYC" للقطاعات المالية.