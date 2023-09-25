تماشيا مع خطط مملكة البحرين في تعزيز ريادة التكنولوجيا المالية

المنامة، البحرين: أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (BFB والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة ضمن منظومة التكنولوجيا المالية في البحرين، ومن ثم تمهيد الطرق نحو بناء منظومة متكاملة من البرامج والابتكارات لمواجهة تحديات المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة كأحد أهم الخطط التوسعية في سوق التكنولوجيا المالية بمملكة البحرين لتطوير إطار عمل أكثر منهجية للتعاون ضمن هذه المنظومة، اذ انها تأتي في إطار خارطة الطريق وخطة توسعة نطاق الخدمات على المدى الطويل التي تتبناها شركة بنفت، وتتضمن بناء تحالفات هامة وشراكات استراتيجية على المستوى المحلي وعبر الحدود، بما يساعد على تطوير البنية التحتية الوطنية للمدفوعات والمساعدة في خلق مجتمع غير نقدي، ودعم الاتصالات في القطاع المالي وفق أعلى مستويات الأمن العالمية.

وباعتبارها شركة نشطة نجحت في بناء مكانة راسخة لتمكين الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء المنطقة، حظيت خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في السابق بدعم قوي من محفظة متنوعة من الشركاء والهيئات المؤسسة، مع احتضان أكثر من 116 شركة ناشئة منذ تأسيسها. ومن خلال الحرص على خلق قوة تعاونية دافعة لبناء استراتيجيات وطنية مشتركة، وعلاقات تعاون مثمرة، ومبادرات مؤثرة في هذا القطاع متسارع النمو، فإن هذه الشراكة الحديثة تسعى إلى المساهمة بدور ملموس في دعم جهود البحرين ومواكبة الاتجاهات الاستثمارية في قطاع يشهد منافسة عالمية متزايدة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية سوف تحافظ على التزامها بدعم مبادرات التكنولوجيا المالية الفعالة في القطاع من خلال توفير إطار عمل مصمم وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع، فضلا عن مختبرات متطورة للابتكار، والاستفادة من المواهب المحلية المؤهلة لمواجهة المستقبل من خلال طرح برامج تعليمية دولية في مجال التكنولوجيا المالية. علاوة على ذلك، سوف تواصل الشركة توفير خدمات استشارية للشركات، وإجراء البحوث الشاملة المتعمقة، وتطوير استراتيجيات تعتمد على البيانات لشركائها على أساس كل مشروع على حده.

وفي هذا الصدد، قال عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: "تماشيا مع خططنا الاستراتيجية، فإن هذه الشراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تمثل فصلا جديدًا في رحلتنا نحو تحقيق النجاح، ونتطلع بقوة الى إبراز مكانة البحرين كمركز للأبحاث والتطوير للمعلومات المالية في المنطقة. وتنسجم مع التوجهات الوطنية لمصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تحقيق النمو والتنوع للاقتصاد المحلي من خلال تطوير القطاعات الرئيسية، بما يتضمن بناء منظومة أكثر ابتكارًا للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية تساهم في تعزيز القوة التنافسية للبحرين على المستوى الدولي."

من جانبه، قال بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية: "إنها لحظة محورية بالنسبة لنا في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. ففي ظل ظروف الاقتصاد الكلي المتغيرة والذي يشهد فيه القطاع المالي نموًا متسارعًا، فإن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة بنفت سوف تتيح لنا الحفاظ على مكانتنا في قلب منظومة التكنولوجيا المالية في البحرين. إن هذا النموذج التشغيلي الجديد يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث نخطط للاستفادة من جوانب قوتنا الحالية ونجاحاتنا المحققة في ظل تضافر جهودنا لخدمة منظومة التكنولوجيا المالية الأوسع في البحرين."

وتحرص شركة بنفت عبر سياسة مجلس إدارتها الذي يمثل مساهمي الشركة على مواصلة الاستثمار في إطلاق حلول الدفع المبتكرة بجميع القطاعات وعلى مختلف الأصعدة وفي إطار التزامها المستمر بتطوير محفظة منتجاتها التي تشتمل على العديد من الخدمات المبتكرة مثل بنفت بي، والشيكات الإلكترونية، ومنصة اعرف عميلك الكترونيا بما يضمن تجربة سلسلة لمستخدميها. كما تدير شركة بنفت أيضًا مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي يدير قاعدة للبيانات الائتمانية بين جميع البنوك والمؤسسات المالية ومزودي خدمات الائتمان في البحرين.

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