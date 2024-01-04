أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "بنجوين ميديا" المتخصصة في الخدمات الإعلانية الخارجية، وهي إحدى شركات 9 ياردز كومينيكشنز، التي تقدم حلولاً مبتكرة لإبراز العلامات التجارية في أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "سكاي بلو ميديا" وهي شركة ماليزية رائدة ومتخصصة في خدمات التسويق الرقمي الخارجي، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية تعزز مستقبل الإعلانات الخارجية في جميع أنحاء مدينتي أبوظبي والعين.

وبموجب هذه المذكرة، ستتعاون شركة "بنجوين ميديا" ومجموعة "سكاي بلو ميديا" على إدارة العديد من المواقع الإعلانية الرئيسية في أبوظبي والعين، ليُمثل هذا التعاون أولى خطوات مجموعة "سكاي بلو ميديا" في سوق العاصمة الإماراتية. وتأتي الشراكة عقب توقيع الشركة الماليزية لاتفاقية تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حظيت بموجبها على حقوق الإعلان والتسمية الحصرية لحافلات الهيئة والبالغ عددها 1400 حافلة وبعض المرافق التابعة لها، بما في ذلك 886 مظلة انتظار للحافلات، و523 لوحة موبي، و22 محطة للحافلات.

وبهذه المناسبة، قال حسام الملحم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بنجوين ميديا": "نُعبّر عن سعادتنا البالغة بالإعلان الرسمي عن عقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة سكاي بلو ميديا الرائدة في قطاع الإعلان الخارجي في ماليزيا والتي تمتلك خبرة واسعة تزيد عن 15 عاماً، حيث تتماشى هذه الشراكة مع رؤيتنا التطويرية خاصة وأن مجموعة سكاي بلو ميديا تواصل جهودها ومسيرتها النوعية في تعزيز قطاع الإعلان الخارجي من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في حملاتها المميزة للإعلانات الخارجية".

وأضاف الملحم: "يمثل هذا التعاون البنّاء علامةً فارقةً ومحوريةً في مسيرة شركة "بنجوين ميديا"، حيث سيمكننا من الدمج بين قوة تأثير الإعلان الخارجي التقليدي والتكنولوجيا الحديثة المتقدمة. كما يؤكد هذا التعاون على التزامنا بالريادة في قطاع التسويق، عبر تقديم خدمات استثنائية لعملائنا وتوفير تجربة إعلان خارجي متكاملة وسلسة للمعلنين والجمهور على حدٍ سواء".

ومن جانبه، قال داتو مانيكاندامورثي فيلايودام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "سكاي بلو ميديا": "إن تضافر الجهود بين خبرة مجموعة سكاي بلو ميديا في مجال الخدمات الإعلانية الخارجية والحضور المحلي المتنامي لشركة بنجوين ميديا من شأنه أن يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلان الخارجي في أبوظبي، حيث سنعمل معاً على تعزيز نقاط قوتنا لخلق قيمة مضافة لهذا القطاع المهم وتقديم تجربة مميزة في المشهد الإعلاني".

وانطلاقاً من التزامها الثابت بتحقيق النجاح لعملائها وتعزيز انتشار علامتهم التجارية، تعمل شركة "بنجوين ميديا"، وهي إحدى شركات 9 ياردز كومينيكشنز، ومنذ إنشائها على تقديم خدمات مميزة عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة، والاعتماد على فريق عمل مؤهل يمتلك خبرة واسعة في تحويل رؤية الشركة واحتياجاتها الإعلانية إلى واقعٍ ملموس.

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عن شركة بنجوين ميديا

تعتبر شركة "بنجوين ميديا" متخصصة في مجال الإعلانات الخارجية، وهي إحدى شركات 9 ياردز كومينيكشنز، حيث تُقدم رؤية مميزة للعلامة التجارية من خلال حلول مبتكرة. كما تجمع الشركة بين الإبداع والدقة والرؤية الاستراتيجية من أجل تقديم حملات خارجية متميزة، مما يضمن حضوراً مؤثراً للعلامات التجارية في شوارع ومناطق العاصمة أبوظبي. وتلتزم "بنجوين ميديا" بتحقيق النجاح لعملائها عبر استخدام أحدث التقنيات في أهم المواقع الرئيسية من خلال فريق عمل مؤهل ويمتلك الخبر للمساهمة في تحويل الرؤى إلى واقع مميز.

حول 9 ياردز كومينيكشنز

9 ياردز كومينيكشنز هي شركة رائدة تابعة لمجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة وتتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تضم 9 ياردز كومينيكشنز قاعدة عملاء كبيرة من مؤسسات وشركات حكومية وخاصة، داخل وخارج الدولة، توفر لها من خلال أكثر من 120 شخص ضمن فريق عملها المحترف، خدمات مختلفة تشمل استراتيجيات التسويق المتكاملة، وإدارة الفعاليات، وإدارة العلاقات العامة والإعلام الرقمي. تؤمن 9 ياردز كومينيكشنز بأهمية الشراكة مع عملائها لضمان نجاحهم وتحقيق قيمة حقيقة لهم. تدعم 9 ياردز كومينيكشنز رؤية القيادة الرشيدة من خلال تنويع مصادر الاقتصاد وتشجيع الابتكار، وتبني استراتيجية عمل تُركز على الجودة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.9yards.ae

عن مجموعة سكاي بلو ميديا

تعتبر سكاي بلو ميديا مجموعة إعلامية رقمية متخصصة في الإعلانات الخارجية، حيث تعمل على الاستفادة من استراتيجية قطاع الإعلانات الخارجية الرقمية القائم على البيانات والتي تمزج بين تقنيات الاستهداف الذكي وجذب الجمهور. وتمتلك المجموعة مكانة مرموقة وفهم قوي لقطاع الإعلانات الخارجية بفضل شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 300 لوحة إعلانية رقمية وثابتة في ماليزيا، إلى جانب الحملات الناجحة التي نفذتها مؤخراً في وسائل الإعلام في دبي. بالإضافة إلى ذلك، إن ما يميز مجموعة سكاي بلو ميديا عن غيرها من الشركات هو التزامها بالقياس الدقيق والحلول المستندة إلى البيانات، مما يساهم بسد الفجوة بين العلامات التجارية وحملاتها التطويرية. ويعمل فريق سكاي بلو ميديا عن كثب مع العملاء على مختلف جوانب الحملات الإعلانية بدءاً من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ ورصد النتائج.