أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "بلينتي أنليمتد انك" (بلينتي) عن عقد شراكة حصرية تمتد لسنوات، مع "موارد القابضة للاستثمار" (موارد)، التابعة لمجموعة ألفا ظبي القابضة، الشركة المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بهدف إنتاج المحاصيل الطازجة محليًا في دول مجلس التعاون الخليجي.

سيضخ المشروع المشترك، من تطوير "موارد" و"بلينتي"، استثمارات تصل قيمتها إلى أكثر من 500 مليون درهم إماراتي (130 مليون دولار أمريكي)، وذلك في أول مشروع من نوعه ضمن هذه الشراكة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستعمل هذه المزرعة العمودية الداخلية في أبوظبي على إنتاج أكثر من مليوني كيلوغرام من الفراولة سنوياً. ويهدف هذا المشروع المشترك إلى تطوير ما يصل إلى خمس مزارع خلال السنوات الخمس المقبلة، وبالتالي استثمار ما يصل إلى 2.5 مليار درهم إماراتي (680 مليون دولار أمريكي)، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمنطقة.

وستوفر مزرعة أبوظبي محصولًا عالي الجودة من الثمار التوتية على مدار العام لسدّ حاجة السوق المحلية والتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يساعد في الاستغناء عن الشحن الجوي وتقليل الأميال المقطوعة لنقل الأغذية. وستتولى شركة "دريسكول" العالمية الرائدة في مجال إنتاج الثمار التوتية عالية الجودة مسؤولية إنتاج ثمار الفراولة، باعتبارها شريكًا لشركة "بلينتي"، وستوفر العلامة العالمية خبراتها الكبيرة في علم الجينات، مستفيدة من معرفتها الواسعة في السوق.

وبهذه المناسبة، قال سورين بيورن، الرئيس التنفيذي لشركة "دريسكول": "يسعدنا أن نتعاون مع كل من "بلينتي" و"موارد" في هذا المشروع الرائد، الذي يدعم استراتيجيتنا الهادفة لتوفير ثمار توتية عالية الجودة للمستهلكين. تعتبر منطقة الخليج ودولة الإمارات من الأسواق المهمة للغاية بالنسبة لنا، حيث يمتد حضورنا هناك لسنوات طويلة. كما سيساعدنا هذا المشروع في تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في هذه السوق في المستقبل".

وستكون المزرعة الجديدة أول مزرعة فراولة عمودية مخصصة للإنتاج التجاري على مستوى العالم خارج أمريكا الشمالية، حيث سيتم افتتاح أول مزرعة فراولة تابعة لشركة "بلينتي" في ولاية فرجينيا في وقت لاحق من العام الحالي، والتي تتم بالشراكة مع شركة دريسكول أيضًا. ومن المتوقع أن يتم إنهاء العمل على مزرعة أبوظبي بحلول أواخر العام 2026، بمساحة إجمالية تصل إلى 7500 متر مربع (81 ألف قدم مربعة).

من جهته، قال كاشف شامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد القابضة للاستثمار: "نحن حريصون على اعتماد أحدث التقنيات من أجل دعم رؤية دولة الإمارات بتعزيز الابتكار وبناء القدرات في مجال الأمن الغذائي. وقد قادتنا أبحاثنا العالمية لإيجاد حلّ مستدام للتحديات التي نواجهها في الشرق الأوسط إلى فريق شركة "بلينتي" المتميز. وسيتيح لنا هذا المشروع المشترك إمكانية توظيف أكثر التقنيات العالمية تقدمًا في مجال الزراعة لتوفير إمدادات الغذاء محليًا في شتى أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي، ابتداءً من سوقنا المحلي في أبوظبي، مع المحافظة على مواردنا الطبيعية الثمينة".

وأضاف أراما كوكوتاي، الرئيس التنفيذي لشركة "بلينتي": "نجحت شركتنا ببناء المنصة الزراعية الداخلية الأكثر تقدمًا تقنيًا على مستوى العالم لتلبية احتياجات المستهلكين على مدار العام، وتعزيز القدرة على إرساء بنية تحتية متينة للأمن الغذائي على المدى البعيد، بما يلبي احتياجات مناطق مختلفة حول العالم، بما فيها الشرق الأوسط. ويعتبر فريق موارد الشريك الأنسب للاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في المنطقة، التي تتمتع بمقومات كبيرة في مجال الزراعة الداخلية، بالنظر إلى خبرتهم الواسعة في المجال الزراعي وفي إدارة الأراضي في الإمارة".

يشار إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة تمثل 0.7% فقط من إجمالي مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تمتد الأراضي الصحراوية على مساحة 80% منها. ويعتبر تطوير الإنتاج المحلي للغذاء أمرًا ضروريًا لتعزيز أمن واستدامة المنظومة الغذائية، وتوفير مصادر غذاء طازجة ومغذية للمجتمعات المحلية. وتزداد أهمية تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستورد أكثر من 85% من المواد الغذائية.

نبذة عن "بلينتي" (Plenty)

تسهم "بلينتي" في إرساء معايير جديدة في مجال الزراعة من خلال منصتها التقنية القادرة على توفير منتجات طازجة عالية الجودة في كل مكان من العالم تقريبًا، وعلى مدار العام، مع تحسين المحاصيل بما يصل إلى 350 مرة للهكتار الواحد بالمقارنة مع المزارع التقليدية. وتعتبر مزارع "بلينتي" من بين أعلى الأنظمة الزراعية كفاءة في العالم، من حيث قدرتها على تحويل الكهرباء إلى فواكه وخضراوات طازجة. وقد جرى تصميم نهج "بلينتي" المسجل بطريقة تسهم بالحفاظ على الموارد الطبيعية في عالمنا، وتوفير محاصل طازجة في كل مكان ولجميع المجتمعات، وتعزيز مرونة الأنظمة الغذائية، لتكون أكثر قدرة على تحمّل التغييرات في الطقس، ومقاومة الحشرات وتأثيرات المناخ في كل مكان. وتدير "بلينتي" المزرعة الداخلية الأكثر تقدمًا في مدينة كومبتون بولاية كاليفورنيا، وتعمل حاليًا على بناء أول مزرعة عمودية داخلية في العالم لإنتاج الفراولة بكميات كبيرة، بالقرب من ريتشموند بولاية فيرجينيا، ومركز لأبحاث الزراعة العمودية بمدينة لارامي في ولاية وايومنغ. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: www.plenty.ag

نبذة عن موارد القابضة للاستثمار

تتخذ شركة موارد القابضة للاستثمار من أبوظبي مقرًا لها، وهي رائدة في مجال زراعة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك المجموعة محفظة واسعة من الشركات المبتكرة التي تعمل عبر خطوط عمل مختلفة بما في ذلك الزراعة وإدارة الغابات وتصميم المناظر الطبيعية والبناء وتشغيل الأصول وصيانتها ومشاتل النباتات وتقنيات التربة والري والحفاظ على الحياة البرية وخدمات السياحة البيئية وخدمات إدارة الفنادق وأبحاث العلوم البيولوجية، وإعادة التدوير العضوي. وتسعى "موارد" لتقليل التأثير البيئي من خلال اتباع الممارسات الصديقة للبيئة واعتماد أحدث التقنيات الخضراء. وتهتم المجموعة بشكل خاص بالتصدي للتصحر والإجهاد المائي وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية الهادفة للحفاظ على النظم البيئية ودعم المناطق المتضررة من المناخ، والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: mawaridhi.com

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