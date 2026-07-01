جدة، المملكة العربية السعودية، أتمت "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، وهي منصة استثمارية عالمية تدير 15 مليار دولار من الأصول، بنجاح صفقة استحواذ على حصة كبيرة من شركة سدرة المالية (Sidra Capital)، وهي الشركة الرائدة في إدارة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مقرها الرئيسي في جدة. بموجب الاتفاقية، ستحصل شركة سدرة المالية (Sidra Capital) على هوية جديدة تحت اسم "بلو فايف سدرة" (BlueFiveSidra)، بما يؤسس لمرحلة جديدة من النمو المدعوم بالقدرات المؤسسية والمزيد من الحضور العالمي.

وقد استوفت صفقة الاستحواذ، التي تمّ الإعلان عنها في 8 سبتمبر عام 2025، جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة، وقد تمّ إتمامها بنجاح لتصبح سارية المفعول اعتباراً من 30 يونيو 2026.

هذا وسيتولى حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، رئاسة كلّ من لجنة الاستثمار واللجنة التنفيذية لشركة "بلو فايف سدرة" (BlueFiveSidra).

تزامناً، استكملت مجموعة المرجان (Al Murjan Group)، وهي إحدى مجموعات إدارة الأعمال العائلية المرموقة في المملكة العربية السعودية، والتي يمتلك مساهموها أيضاً شركة سدرة المالية (Sidra Capital)، صفقة استحواذ منفصلة على حصة كبيرة في شركة "بلو فايف 786" (BlueFive786)، الذراع الاستثمارية التابعة لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، والمتخصصة في مجال الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعكس هذا الهيكل القائم على الملكية المتبادلة عمق التوافق الاستراتيجي بين المجموعتين، ويؤسس لشراكة متوازنة بينهما، تمنح كل طرف مصلحة اقتصادية مباشرة ودوراً فاعلاً في حوكمة المنصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التابعة للطرف الآخر.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital): "تمثّل هذه الصفقة مرحلة مفصلية في مسيرة كلّ من ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital) وشركة سدرة المالية (Sidra Capital). سيتيح لنا دمج قدرات منصتينا تحت مظلة ’بلو فايف سدرة‘ (BlueFiveSidra) التأسيس لكيان استثماري قوي، يجمع بين الامتداد العالمي والفهم العميق للواقع الميداني، بما يؤهلها بشكل مثالي لتلبية الطلب المتنامي والمتسارع لحلول الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف أنحاء المملكة وخارجها. نحن نفخر بشراكتنا مع مجموعة المرجان (Al Murjan Group)، ونتطلّع إلى الإمكانات الواعدة التي سيتيحها هذا التعاون والقيمة التي سيوفرها للمستثمرين من الجانبين."

من جانبه، قال الدكتور محمد كريم أوزير، الرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف سدرة" (BlueFiveSidra): يسرّنا للغاية أن نرحّب بانضمام ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital) بصفة مساهم رئيسي في الشركة. تجمع هذه الشراكة بين سجلّ شركة سدرة (Sidra) الحافل بالإنجازات ومكانتها التنظيمية المتميّزة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، وبين الحضور العالمي لمنصة ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital) وخبرتها العميقة في مجال المنتجات الاستثمارية، وستتيح لنا تقديم قيمة معزّزة لعملائنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة." وأضاف: "تتمتع ’بلو فايف سدرة‘ (BlueFiveSidra) بمقوّمات متميزة تؤهلها لأن تصبح قوة رائدة في سوق المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو سوق يشهد نمواً متسارعاً."

تدير سدرة المالية (Sidra Capital) حالياً أصولاً بقيمة 3.8 مليارات دولار في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والأسواق العالمية، وهي مرخّصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية (CMA)، وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، والسلطة النقدية في سنغافورة (MAS). منذ عام 2023، حققت إيرادات الشركة نمواً استثنائياً، حيث تجاوزت نسبة الإيرادات 50%، ما انعكس بشكل مباشر على تحقيق زيادات كبيرة في صافي الدخل على أساس سنوي. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت سدرة (Sidra) متوسط ​​عائد على حقوق الملكية بلغ 15%، متفوقةً بذلك على أداء شركات إدارة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المماثلة في السوق السعودي.

هذا وستوفر الشراكة للمستثمرين السعوديين إمكانية الوصول إلى المجموعة المتكاملة من منتجات "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) العالمية، والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والبنية التحتية، والاستثمار العقاري، والتأجير، والتأمين. في المقابل، ستستفيد قاعدة المستثمرين المؤسسيين الدوليين لدى "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) من نافذة مباشرة ومنظّمة إلى الاقتصاد السعودي المتنامي، من خلال منصة قوية تجمع بين حضور سدرة (Sidra) القوي في السوق المحلية وترخيصها التنظيمي من هيئة السوق المالية السعودية (CMA).

* المصدر: "ايتوس واير"

جهات الاتصال:

عائشة داية

البريد الالكتروني: adaya@bluefivecapital.com

-انتهى-

#بياناتشركات