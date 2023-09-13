أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن تعيين شركة الإمارات المساندة مالتاورو (ذ.م.م) مقاولاً رئيسياً لتنفيذ أعمال البناء في "توليدو"، المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

ويأتي هذا الإعلان عقب تعيين المقاول الرئيسي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج، "قرطبة"، خلال وقت سابق من هذا العام. وتسير الأعمال في قرطبة بوتيرة ثابتة ووفقاً للجدول الزمني مع اكتمال أكثر من 30% من الوحدات. ومن المقرر أن يتم إنجاز المرحلة الأولى في الربع الرابع من عام 2024.

وتتنوع الوحدات السكنية المتاحة في المرحلة الثانية، توليدو، بين منازل تاون هاوس مكونة من غرفتي أو ثلاث غرف نوم، والفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى خمس غرف نوم. ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وفي هذا الصدد، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "نتطلع لإطلاق أعمال البناء في توليدو، ما يعتبر خطوة رئيسية في مسيرة تطوير مشروع "بلووم ليفينج" والذي سيشهد إطلاق عدد كبير من الوحدات السكنية على مدى السنوات القليلة المقبلة. ويتسم المشروع بخدماته ومرافقه المميزة وتصاميمه المعمارية العصرية والمبتكرة لتلائم جميع الأذواق والمتطلبات، فضلاً عما يقدمه من مساحات خارجية واسعة وخيارات المعيشة المتنوعة والمتكاملة. ويتمتع بلووم ليفينج أيضاً بموقع استراتيجي يوفر سهولة وسرعة الوصول إلى وسط مدينة أبوظبي."

وأضاف: "تواصل بلووم القابضة التزامها بطرح المشاريع العقارية التي تلبي متطلبات السوق. ويؤكد النجاح الذي حققته مراحل المشروع على قوة السوق العقاري بالإمارة، كما يعكس ثقة العملاء الكبيرة في علامة بلووم. تسير أعمال الانشاء في بلووم ليفينج بتقدم مستمر، ومن المتوقع أن يصبح أحد أهم المجمعات السكنية في أبوظبي وأكثرها حيوية وجاذبية."

سيتمكن سكان توليدو من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية. وفي وسط المجمع السكني يقع مركز تجاري "تاون سنتر"، وهو القلب النابض لمشروع بلووم ليفينج، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركز صحي وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ولتشجيع اتباع اسلوب حياة صحية ونشطة، يمكن للمقيمين الوصول بسهولة إلى دور العبادة ومدرستين دوليتين، سيرًا على الأقدام أو بالدراجة الهوائية.

وقد تم تصنيف "بلووم ليفينج" كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع. حيث سيجمع "بلووم ليفينج" السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.

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