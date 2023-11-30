

الإعلان عن توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "بلوتو"، المزود الرائد لحلول إدارة نفقات الشركات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن عقد شراكة استراتيجية مع ماستركارد، الشركة الرائدة عالميًا في قطاع المدفوعات، بهدف تعزيز حلول المدفوعات بين الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، لتتمكن من التركيز على تحسين الكفاءة والابتكار.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، الذي ترعاه ماستركارد، بحضور جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات وسلطنة عمان لدى ماستركارد ومحمد رضوان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لشركة "بلوتو".

وبموجب الشراكة، سيتم توظيف خبرات ماستركارد الواسعة في مجال تقنيات الدفع لتعزيز مجموعة حلول بلوتو الحالية، بما يتيح لعملاء الشركة الحصول على مجموعة واسعة من خيارات الدفع الفعالة والآمنة، ويبسط المعاملات المالية لتكون أكثر راحة وسلاسة.

وتؤكد الشراكة على التزام كلا الشركتين بتعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات على اختلافها، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في ترسيخ مكانة شركة بلوتو وقدرتها على دعم الشركات بمختلف أحجامها، من الشركات متوسطة الحجم إلى تكتلات الشركات، وتمكينها من إدارة شؤونها المالية بشكل أفضل.

وستتعاون بلوتو مع ماستركارد في جميع خدمات وحلول الدفع، مما يعكس عمق الثقة بين المؤسستين والتزامهما بتوفير أفضل حلول الدفع للعملاء. وتتماشى هذه الاتفاقية مع خطط شركة بلوتو للتوسع في منطقة الخليج العربي، حيث تمارس الشركة أعمالها حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية المتحدة ومملكة البحرين، وتسعى لتزويد عدد أكبر من الشركات في منطقة الشرق الأوسط بحلولها المالية المبتكرة.

وقالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات وسلطنة عمان لدى ماستركارد: "تحرص ماستركارد على مساعدة الشركات بمختلف أحجامها على تحسين طريقة استلام وسداد المدفوعات، وتساهم حلولنا المخصصة للمدفوعات بين الشركات في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مرونة المؤسسات وقدرتها على إدارة شؤونها المالية. نحن سعداء بالتعاون مع شركة بلوتو لنعمل معًا على بناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا وشمولًا في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم".

من جانبه قال محمد رضوان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لشركة "بلوتو": "تمثل الشراكة مع ماستركارد نقطة تحول مهمة لشركتنا، حيث نتعاون بشكل حصري مع الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنيات المدفوعات لتعزيز حلول الدفع بين الشركات. وترسخ هذه الشراكة التزامنا بتمكين المدراء الماليين وفرق الشؤون المالية، حيث ستتيح لنا خبرات ماستركارد الفرصة لتوسيع نطاق خدمات الدفع التي نقدمها، ورفع مستوى الأمان والراحة عند إجراء المعاملات. نرحب بمزيد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع ماستركارد، إيمانًا منا بأنه يمكننا معًا أن نرتقي بمشهد الخدمات المالية لمستويات جديدة".

وتتشارك ماستركارد وبلوتو الرؤية نفسها بدفع عجلة الابتكار في مجال المدفوعات بين الشركات، حيث أعربت كلا الشركتين عن تفاؤلهما بما يمكن أن تحمله هذه الشراكة من فرص وتطورات، مؤكدتين على التزامهما بمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها المالية وفق أعلى مستويات الراحة والكفاءة.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.