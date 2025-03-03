برشلونة، إسبانيا – استعرضت "بلكين"، شركة الإلكترونيات الاستهلاكية الرائدة التي تتصدر السوق بابتكاراتها منذ أكثر من 40 عاماً، اليوم مجموعة من المنتجات الجديدة المبتكرة ضمن محفظتها الخاصة بحلول الطاقة المتنقلة والصوت والاتصال، وذلك خلال فعالية ShowStoppers ضمن "المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025"؛ الحدث التكنولوجي الأكثر تأثيراً في العالم والمختص بتقنيات الهواتف المحمولة، مؤكدةً بذلك التزامها بالجودة والاستدامة والتميز في التصميم.

استدامة "بلكين"

تلتزم شركة "بلكين" بهدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بنسبة 100% في مكاتبها وعملياتها (انبعاثات النطاقين 1 و2) بحلول عام 2025، وتحقيق الحياد الكربوني بالكامل في جميع أعمالها، بما في ذلك الانبعاثات على مستوى المنتج (النطاق 3)، بحلول العام 2030. وبعد مرور عامين على استخدامها مواداً معاد تدويرها بعد الاستهلاك في تصنيع منتجاتها بنسبة 72-75%، استطاعت الشركة تحويل ما يزيد عن 359 من منتجاتها إلى حلول مستدامة، كما استبدلت 432 طناً مترياً من البلاستيك الخام بمواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك.

وتعتز "بلكين" هذا العام استخدام أغلفة منتجات مُحدثة مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 85-90٪ في العديد من أجهزة الشحن والكابلات الشهيرة لديها، وذلك بما يتماشى مع التزام الشركة باعتماد طرق تصنيع أكثر مسؤولية. كما سيتم اعتماد الإضافات الجديدة من قبل المعيار العالمي لإعادة التدوير، وستباع في عبوات خالية من البلاستيك. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون لأغلفة المنتجات بنسبة تصل إلى 85%.

كما أعلنت "بلكين" عن إنجاز آخر مهم في رحلتها نحو الاستدامة تمثل بنيلها الميدالية الفضية في تصنيف "إيكو فاديس"، الشركة العالمية الرائدة في تصنيفات الاستدامة. ويعكس هذا التكريم التزام الشركة المستمر باعتماد ممارسات أعمال مسؤولة، ويضع "بلكين" بين الشركات الأفضل أداءً في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية التي تقيمها "إيكو فاديس". وقد حلّت "بلكين" بين الـ 15% الأفضل عالمياً (المرتبة 91) بين شركات القطاع التي يشملها التقييم.

اشحن في أي وقت ومكان

حافظة طاقة (باور بانك) BoostCharge سعة 10 آلاف و20 ألف ميلي أمبير، مع شاشة عرض

تم تصميم هذا الباور بانك الجديد لتوفير مصدر طاقة موثوق أثناء التنقل، ويتميز بكابل قوي وقابل للفصل بطول 15 سم لشحن الجهاز أو حافظات الطاقة نفسها. وتتميز الحافظة بشاشة رقمية تعرض حالة الشحن المتبقي في البطارية بوضوح، بينما تحافظ ميزة الشحن المار على تشغيل الأجهزة أثناء إعادة شحن الحافظة نفسها. تتوفر الحافظة بسعتين 10 آلاف و20 ألف ميلي أمبير؛ يتيح الخيار الأول الشحن باستخدام مأخذين USB-C، بينما يتيح الخيار الثاني الشحن باستخدام مأخذي USB-C بالإضافة إلى مأخذ USB-A إضافي للأجهزة القديمة.

يمكن لحافظة الطاقة توفير طاقة قصوى بقدرة 20 واط عند استخدام مأخذ USB-C واحد، وإجمالي طاقة مشتركة بقدرة 15 واط عندما استخدام كلا المأخذين (USB-A 18 واط). وهي متوفرة باللون الأسود والأبيض والوردي والأزرق والرملي.

التوافر والأثر البيئي:

10 آلاف ميلي أمبير: ما يعادل توفير 4.71187 زجاجة مياه بلاستيكية، تقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 0.324 كجم.

20 ألف ميلي أمبير: ما يعادل توفير 6.915 زجاجة مياه بلاستيكية، وتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 0.477 كجم

الحافظة متوفرة اعتباراً من مايو 2025

10 آلاف ميلي أمبير: بسعر 29,99 يورو / 24,99 جنيهاً إسترلينياً

20 ألف ميلي أمبير: بسعر 44,99 يورو / 34.99 جنيهاً إسترلينياً

حافظات طاقة BoostCharge سعة 10 آلاف و20 ألف ميلي أمبير، مع كابل مدمج

يعدّ هذا الباور بانك مرافقاً مثالياً في السفر، وهو متوفر بخيارين سعة 10 آلاف و20 ألف ميلي أمبير، ويوفر خيارات شحن سريع بتقنية Power Delivery يصل إلى 20 واط لـ 10 آلاف ميلي أمبير، و30 واط لـ 20 ألف ميلي أمبير. ويوفر كابل USB-C المدمج شحناً مريحاً وسريعاً أثناء التنقل، بينما تسمح مآخذ USB-C وUSB-A الإضافية بشحن أجهزة متعددة في وقت واحد. هذه الحافظة متوفرة باللون الأسود والأبيض والأزرق والوردي.

التوافر والأثر البيئي:

10 آلاف ميلي أمبير: ما يعادل توفير 3.98437 زجاجة مياه بلاستيكية، تقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 0.274 كجم

20 ألف ميلي أمبير: ما يعادل توفير 7.21875 زجاجة مياه بلاستيكية، وتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 0.498 كجم

الحافظة متوفرة اعتباراً من أبريل 2025

10 آلاف ميلي أمبير: بسعر 39.99 دولاراً أمريكياً / 29.99 يورو / 24.99 جنيهاً إسترلينياً

20 ألف ميلي أمبير: بسعر 44,99 يورو / 34.99 جنيهاً إسترلينياً

قاعدة الشحن المغناطيسية اللاسلكية BoostCharge Pro المناسبة للسفر 3 في 1

تعدُّ هذه القاعدة أفضل صديق للمسافر، ويمكنك استخدامها كلوحة أو طيها على شكل حامل. يوفر هذا الجهاز شحناً لاسلكياً سريعاً بقدرة 15 واط لأجهزة iPhone/Qi2، و5 واط لكل من ساعة Apple Watch، وسماعات الأذن. وتضمن تقنية Qi2 المغناطيسية شحناً آمناً وفعالاً وتحافظ على عمر بطارية الجهاز.

التوافر والأثر البيئي:

ما يعادل توفير 7.33125 زجاجة مياه بلاستيكية، وتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 0.506 كجم

الجهاز متوفر الآن في أسواق مختارة حول العالم: بسعر 129.99 دولاراً أمريكياً / 129.99 يورو / 119.99 جنيهاً إسترلينياً

حقيبة تنظيم الأجهزة للسفر

تساعد هذه الحقيبة الصغيرة المصنوعة من النايلون المقاوم للماء في الحفاظ على الأجهزة التكنولوجية الأساسية خلال السفر وتوضيبها بشكل آمن، وتتميز بسحابات أمان وهيكل خارجي يُسهّل وضعها على أي سطح دون الحاجة لإسنادها، بالإضافة إلى تصميم داخلي منظم يتألف من جيب شبكي مرن، وحجرات مزودة بسحّابات، ومساحات مخصصة لحافظات الطاقة والشواحن والمحولات ومحركات USB والكابلات، وحلقة لتثبيت جهاز AirTag، بالإضافة إلى مكان لوضع القلم. يبلغ مقاس الحقيبة 12,5 سم ارتفاع، و18 سم عرض، و8 سم عمق.

التوافر:

ستتوفر الحقيبة أواخر الربع الثاني من عام 2025 بسعر 24,99 يورو/ 19,99 جنيهاً إسترلينياً

راحة طوال اليوم مع سماعات الرأس SoundForm Surround

سماعات الرأس SoundForm Surround

مصممة لتوفير راحة وأداء استثنائي، تتميز سماعات الرأس القابلة للطي والتمدد هذه بتقنية إلغاء الضوضاء البيئية لضمان مكالمات واضحة وصوت غامر. تعدّ SoundForm Surround مثالية للاستخدام اليومي والسفر، وذلك بفضل بطاريتها التي تدوم حتى 60 ساعة، وتقنية بلوتوث 5.4، والاتصال متعدد النقاط الذي يسمح بالاقتران مع جهازين في وقتٍ واحد، بالإضافة إلى منفذ صوت مقاس 3.5 مم للاستماع السلكي.

التوافر والأثر البيئي

ما يعادل توفير8.35312 زجاجة مياه بلاستيكية، وتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 0.576 كجم

السماعات متوفرة الآن في أسواق مختارة حول العالم

بسعر: 39.99 دولاراً أمريكياً/ 39.99 يورو/ 29.99 جنيهاً إسترلينياً

اتصال سلس مع قاعدة التوصيل Pro GaN Dock

قاعدة التوصيل Pro GaN 11 في 1

بفضل تصميمها الأنيق الموفر للمساحة، توفر قاعدة التوصيل Pro GaN 11 في 1 تجربة اتصال متكاملة وتوافقاً متعدد المنصات مع توفير ما يصل إلى 150 واط من طاقة GaN في تصميم مدمج ومنظّم.

تتميز القاعدة بمجموعة واسعة من المنافذ، حيث تدعم ما يصل إلى ثلاثة شاشات خارجية* بدقة تصل إلى 4K@60Hz**، أو شاشة واحدة بدقة8K@30Hz (لنظام Windows فقط) أو 4K@120Hz ، مما يجعلها مثالية للمحترفين في مجال الوسائط المتعددة والمستخدمين متعددي المهام. تشمل القاعدة منفذ USB-A، وأربع منافذ USB-C، ومنفذي HDMI، وإيثرنت جيجابت، وفتحات SD وMicroSD، ومنفذ صوت مقاس 3.5 مم، مما يوفر دعماً شاملاً للأجهزة الطرفية والملحقات. وبفضل سرعات نقل تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، تتيح القاعدة تحميل الملفات الكبيرة مثل الصور والفيديوهات بسرعة فائقة.

التوافر والأثر البيئي

ما يعادل توفير19.4625 زجاجة مياه بلاستيكية، وتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.342 كجم

الجهاز متوفر الآن في أسواق مختارة حول العالم

بسعر: 199.99 دولاراً أمريكياً/ 199,99 يورو/ 189.99جنيهاً إسترلينياً

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