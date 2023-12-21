دبي، الإمارات العربية المتحدة، نفذت بلدية دبي بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات والشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، تمرين طوارئ وهمي استراتيجي يُحاكي خطر تعطل نظام الصرف الصحي في "محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة ورسان"، وذلك بهدف التأكد من جاهزية فرق العمل وسرعة استجابة منظومة الطوارئ في بلدية دبي والجهات والشركاء الداعمين لأي أعطال أو حالات طارئة مشابهة قد تحدث مستقبلاً.

وأكد المهندس محمد راشد الظنحاني، مدير إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال في بلدية دبي، أن التمرين الوهمي الاستراتيجي من ضمن أولويات بلدية دبي في الخطط الاستباقية والاستجابة الفعّالة لحالات الطوارئ والأزمات الاستراتيجية التي قد تؤثر على صحة وسلامة سكان الإمارة، وجزء من الإجراءات والخطط الفنية والإدارية لرفع جاهزية فرقها، وضمان استمرارية الأعمال للخدمات والعمليات والأنشطة التي تقدمها في الحالات الطارئة.

وقال الظنحاني: "نفذت فرق بلدية دبي وفرق الجهات والشركاء الداعمين التمرين بكفاءةٍ عالية حسب الخطط والسيناريوهات المحددة والأدوار والمسؤوليات لكل منهم وفي وقتٍ قياسي، بما يعكُس مدى الجاهزية والاستجابة الكاملة لجميع الفرق للتعامل مع الحالات الطارئة".

وجرى إعداد وتنفيذ سيناريو وفرضيات التمرين الوهمي بالتعاون مع كل من: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، إضافةً إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة نخيل وعدد من مقاولي بلدية دبي.

وشمل التمرين محاكاةً لسيناريو تعطل محطة ضخ المياه المعالجة في المحطة، الآثار المترتبة عن هذا التعطل الطارئ. كما جرى تقييم وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين على خطط الاستجابة للحالات الطارئة، بما يرفع كفاءة فرق العمل، ويحسن مستويات التنسيق والتواصل مع مختلف الجهات والشركاء الداعمين.

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