دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يونيو 2023،

نالت بلدية دبي المركز الأول في جائزة أفضل مشاريع سلسلة التوريد "Top Supply Chain Projects award"، والتي تنظمها مجلة تنفيذي سلسلة التوريد والطلب "Supply & Demand Chain Executive’s". وتهدف الجائزة إلى تعريف المشاريع المبتكرة والمعنية بتصميم سلسلة التوريد وفق مفاهيم الأتمتة والتحسين والتبسيط والتنظيم، كذلك تُكرم المنظمة من خلال برنامج الجوائز السنوية لسلسلة التوريد الأفراد والجهات الرائدة في سلسلة التوريد العالمية.

وفازت مبادرة بلدية دبي "إعادة هندسة عمليات التعاقد"، والتي تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات في رقمنة الإجراءات التعاقدية، وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات، باستخدام نهج إعادة الهندسة واستخدام التقنيات المبتكرة والرقمية، باتباع المرونة في التخطيط للعمليات وتنفيذها بما يُحسّن من كفاءة وفاعلية عملية التعاقد. وتعكس هذه المبادرة اهتمام بلدية دبي بتطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها التي تُسهل التقديم والاستفادة من كل ما تقدمه البلدية من خدمات، حرصاً على تعزيز علاقاتها مع القطاع الخاص، وتحقيق أفضل النتائج التي تنعكس إيجاباً على المتعاملين وتعزز من رضاهم وسعادتهم.

وساهمت المبادرة في إدخال تحسينات جذرية على عملية التعاقد في بلدية دبي، من خلال توفير حلول مبتكرة للمشاكل والتحديات المُعقدة وبالتالي الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة. وركزت المبادرة على إعادة فهم العملاء والمتأثرين بالعمليات، للحصول على خدمات تعاقدية مرنة من خلال استخدام التقنيات الجديدة لتقديم المزيد من القيم وبأبسط الطرق.

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