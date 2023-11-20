القاهرة: تعلن شركة بلتون المالية القابضة ("بلتون")، أحد البنوك الاستثمارية الأسرع نموًا، عن حصول شركتها التابعة والمملوكة بالكامل بلتون للتمويل العقاري على ترخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. تستهدف بلتون الاستفادة من هذا الترخيص الجديد لتلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري من قبل الأفراد والشركات. وتعتبر رخصة التمويل العقاري إضافة مهمة تكمل منصة المؤسسات المالية غير المصرفية لبلتون.

عقب حسن عبد النبى، الرئيس التنفيذى لشركة بلتون للتمويل العقاري، قائلا: "تعتزم بلتون للتمويل العقاري تقديم حلول فريدة لتصبح الشركة المفضلة للأفراد والشركات فى قطاع التمويل العقاري، وذلك بهدف بناء علاقات طويلة الأمد وتلبية احتياجات العملاء فى كل مرحلة من مراحل رحلتهم التمويلية".

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عن بلتون للتمويل العقاري:

بلتون للتمويل العقاري هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة، وهي شركة متخصصة فى مجال التمويل العقاري. تسعى بلتون للتمويل العقاري إلى توفير حلول تمويلية مميزة للأفراد والشركات العاملة في قطاع العقارات. بفضل تنوع حلولها التمويلية وجودة خدماتها الاستشارية، تحرص بلتون للتمويل العقاري على أن تكون من الرواد فى صناعة التمويل العقاري، وأن تبنى علاقات مستدامة مع عملائها. تلتزم الشركة بالحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق من خلال الاستثمار فى موظفيها والتكنولوجيا والجودة التشغيلية.

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون المالية القابضة) كود البورصة المصرية (BTFH.CA هي شركة رائدة فى مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتى تشمل الوساطة فى الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفى والتى تتضمن خدمات التأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكى، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهى الصغر. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة فى القطاع المالى في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التى يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابى.

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