القاهرة: تعلن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، عن توقيع اتفاقية بيع مع إعادة التأجير التمويلي بقيمة 350 مليون جنيه مصري مع مجموعة سيكم، مؤسسة اجتماعية رائدة في مجالات الزراعة العضوية والتنمية المستدامة.

تهدف هذه الاتفاقية الى بيع مع إعادة تأجير أصول عقارية بهدف تمويل احتياجات رأس المال العامل لمجموعة سيكم، مما يمكّنها من توسيع عملياتها وتعزيز قدراتها المالية.

وفي هذا السياق، صرح أمير غنام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بشركة بلتون القابضة: " يعكس تعاوننا مع مجموعة سيكم رؤية بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في تقديم حلول مالية مخصصة تساعد الشركات على تحقيق نمو مستدام وتعزيز قدراتها التنافسية. كما يعكس التزام بلتون بدعم القطاع الزراعي بمختلف أنشطته."

كما قال حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم: "نحن سعداء بالتعاون مع بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في هذه الاتفاقية المهمة. وتعمل هذه الشراكة على تعزيز قدراتنا المالية بشكل كبير، مما يمكننا من دعم مجموعة متنوعة من المشروعات عبر قطاعات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الاتفاقية تمكن سيكم من تسريع مبادرات النمو ودفع الابتكار في عملياتنا المختلفة. معًا، نحن ملتزمون بتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الحلول المبتكرة التي تعود بالنفع على مجتمعنا المحلي ".

نبذة عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:

شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، حيث تختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

نبذة عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

نبذة عن مجموعة سيكم

أسس الدكتور إبراهيم أبو العيش مبادرة سيكم في الصحراء المصرية في عام 1977 بناءً على فكرة تعزيز التنمية المستدامة من خلال النهج الشمولي المتضمن للأبعاد الأربع: البعد الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي، والثقافي. وتقوم مجموعة شركات سيكم بإنتاج ومعالجة وتسويق الأغذية العضوية والحيوية والمنسوجات والأدوية العشبية في مصر وفي الأسواق العالمية. وتعتبر سيكم "رائدة في مجال الزراعة العضوية" في مصر كما حصلت على "جائزة نوبل البديلة" في عام 2003. وتستخدم شركات سيكم أجزاء من أرباحها لتمويل أنشطة مؤسسة سيكم للتنمية، التي تدير من بين أمور أخرى مدارس ومركز طبي. وفي عام 2012، تم إنشاء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة كجزء من مبادرة سيكم. وتأسست الجامعة بهدف الريادة في تقديم مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة للطلاب والمجتمع المصري على نطاق أشمل.

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