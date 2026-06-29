القاهرة : أعلنت بلتون لرأس المال المخاطر، إحدى الشركات التابعة لبلتون القابضة، عن تعزيز استثماراتها في شركتي أريكا وليتشي، في خطوة تستهدف دعم خطط الشركتين للتوسع في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال افتتاح خمسة فروع جديدة في مدينة الرياض.

وتعكس هذه الخطوة استراتيجية بلتون لرأس المال المخاطر في دعم الشركات المصرية الواعدة، ليس فقط من خلال الاستثمار فيها، وإنما أيضًا بمساندتها في بناء علامات تجارية إقليمية قادرة على المنافسة والنمو في أسواق المنطقة.

وقال علي مختار، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لبلتون لرأس المال المخاطر:" تمثل أريكا وليتشي النموذج الذي نبحث عنه؛ علامات تجارية مصرية انطلقت من السوق المحلية، وأثبتت قدرتها على تحقيق الربحية، وتتمتع بقيادات استثنائية وطموح لإعادة رسم ملامح قطاعاتها على مستوى المنطقة. نحن شركاء على المدى الطويل في بناء الجيل القادم من العلامات الاستهلاكية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وافتتاح خمسة فروع جديدة في الرياض ليس سوى بداية هذه الرحلة."

وقال خالد عطا الله، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لأريكا:" كانت المملكة العربية السعودية دائمًا في صميم رؤيتنا الإقليمية. وافتتاح متجرين في الرياض ليس مجرد توسع، بل رسالة واضحة تعكس طموحنا. لقد نجحنا في بناء علامة تجارية تلقى صدىً لدى المستهلكين الذين يقدّرون التصميم والجودة والتجربة الاستثنائية، ونحن على ثقة بأن أريكا سترسخ مكانتها في السوق السعودية كما فعلت في مصر والعراق. إنها بداية فصل جديد، وما زلنا في أول الطريق."

وقال محمد عاصي، المؤسس والرئيس التنفيذي لليتشي:" عملنا لسنوات للوصول إلى هذه اللحظة. فالمملكة العربية السعودية ليست مجرد سوق جديدة بالنسبة لنا، بل تمثل الركيزة الأساسية لطموحنا الإقليمي. وقد حرصنا على فهم المستهلك السعودي بعمق، وإيقاع حياته، وأذواقه، وتوقعاته، قبل اتخاذ قرار التوسع. وافتتاح ثلاثة فروع في الرياض هو إعلان واضح بأن ليتشي جاءت لتكون جزءًا من هذا السوق، ونطمح إلى ريادة قطاع الأغذية والمشروبات الصحية فيه، كما حققنا ذلك في مصر."

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بلتون القابضة:

كود البورصة المصرية (BTFH.CA) : هي مجموعة رائدة على مستوى القارة الأفريقية، يقع مقرها الرئيسي مصر، وتمتد عملياتها عبر ثمانية دول في أفريقيا. وتسعى بلتون إلى تمكين النمو في كل سوق تعمل فيه، من خلال منصة أعمال متنوعة ومتكاملة تشمل التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، وإدارة الأصول، والوساطة في الأوراق المالية، والترويج وتغطية الاكتتاب، والاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، وحلول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، الى جانب خدمات استشارات الموارد البشرية، والتوظيف، وإدارة المواهب، وبرامج التعليم والتطوير المصممة وفق لاحتياجات العملاء. وعبر منصتها الرقمية، تقدم المجموعة خدمات الادخار وحلول الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، يعكس التزامها بتوسيع نطاق الشمول المالي ودفع عجلة النمو المستدام في القارة الأفريقية.

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