القاهرة : تعلن شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة")، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن حصول شركتها التابعة والمملوكة بالكامل بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ترخيص ممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. يُمثل هذا الترخيص التزامًا من بلتون بخدمة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمنطقة، حيث يُعزز رخصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخدمات التمويلية لدى بلتون، كما يُضيف إلى منصة المؤسسات المالية غير المصرفية، مما يمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وفعالية.

كما أفاد أشرف عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، "ان شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم حلولًا تمويلية مخصصة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات، بهدف تمكينها من تحقيق النجاح في ظل التغيرات السوقية السريعة. هدفنا الرئيسي هو تكوين شراكات قوية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير الأدوات والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها التجارية."

عن بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

شركة بلتون لتموي ل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تقدم الشركة حلولاً تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات، بهدف تمكينها من تحقيق النجاح في ظل التغيرات السوقية السريعة. هدفنا الرئيسي هو تكوين شراكات قوية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير الأدوات والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها التجارية.

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

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