القاهرة: تعلن شركة بلتون المالية القابضة ("بلتون")، أحد المؤسسات المالية الأسرع نموا، عن قيام شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، أحدي الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون، بإتمام دورها كمستشار مالي لعملية عرض الشراء الإجباري ("العرض") المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد توما ("التحالف") لشراء أسهم دايس للملابس الجاهزة ("دايس")، شركة مقيدة بالبورصة المصرية بقيمة سوقية 1.6 مليار جنية.

الجدير بالذكر، أن نسبة الاسهم المملوكة من التحالف قبل تقديم عرض الشراء الإجبارى مثلت نسبة 32.9%. حيث ان التحالف إستهدف الاستحواذ على 838 مليون سهم بحد أقصي من أسهم دايس، بما يعادل 46.9٪ من الأسهم المتاحة للشراء، علماً بأن العرض استهدف شراء نسبة الحد الأقصى للأسهم المتاحة وبدون اى حد ادني لعدد الأسهم.

وبذلك، نجح التحالف من خلال العرض المقدم فى الحصول علي نسبة 64.97% من عدد الأسهم المتاحة للبيع بما يعادل 545 مليون سهم، وبناءً عليه ارتفعت نسبة مساهمة التحالف مجتمعين الى 63.36% فى شركة دايس.

قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي لعملية عرض الشراء، حيث قامت بتوجيه هيكل الصفقة وتنفيذها. كما قامت شركة بلتون للوساطة المالية بدور سمسار تنفيذ الصفقة، و معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني.

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عن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب:

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة. متخصصة في الاستشارات المالية وتعزيز رأس المال وذلك من خلال فريق عمل متميز يتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستشارات المالية مع أبرز البنوك الاستثمارية الإقليمية والدولية، وقد نجحت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ صفقات تجاوزت 115 مليار جنيه مصري في الأسواق المحلية والإقليمية، مع العمل على الصفقات الإقليمية ذات معدلات النمو العالية.

عن بلتون لتداول الأوراق المالية:

تقدم شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة، خدمات وساطة شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وتهدف بلتون للوساطة في الأوراق المالية إلى توفير تجربة وساطة استثنائية، حيث تغطي فئات أصول متعددة مستغلة تواجدها الهائل في الأسواق. وقد عززت الشركة مؤخراُ التزامها الراسخ بتقديم أعلى مستوى من الخدمات المالية لعملائها ومستثمريها مع إعادة إطلاق خدمة الشراء بالهامش، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير إدارة المخاطر وسياسات الشراء بالهامش.

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون المالية القابضة) كود البورصة المصرية (BTFH.CA هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

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