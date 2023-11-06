القاهرة: تعلن شركة بلتون المالية القابضة ("بلتون" أو "الشركة")، أحد البنوك الاستثمارية الأسرع نموًا، عن توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة "ويانا" الدولية وهي من المؤسسات غير الهادفة للربح والرائدة في مجال التوعية المجتمعية ودمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع. تهدف هذه الشراكة إلى تدريب وتأهيل أصحاب متلازمة داون "Down Syndrome" وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة للعمل بالشركات. وذلك من ضمن تحقيق أهداف برنامج "التدريب من أجل الاستدامة".

وفي إطار هذا التعاون، قامت بلتون بتقديم دعم لتغطية تكاليف البرامج التدريبية المقدمة لأصحاب متلازمة داون، والمصممة خصيصًا لتأهيلهم للعمل داخل الشركات. وبفضل التعاون مع بلتون، نجحت مؤسسة "ويانا" في ترشيح واختيار 9 أفراد من ذوي متلازمة داون للتعيين بشركة بلتون في وظائف ملائمة لمهاراتهم وخبراتهم. ولضمان نجاحهم في أداء مهامهم الوظيفية، تم تزويد الموظفين الجدد بدورات تدريبية مقدمة من الشركاء الثلاثة لمؤسسة "ويانا" وهم: عيادات "360 للتأهيل النفسي والعقلي"، وشركة "كويست" المتخصصة في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية، وأكاديمية "بي تك" للتدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والميكروسوفت أوفيس.

وفي هذا السياق، صرحت شيري بشارة، رئيس قطاعي الموارد البشرية والاستدامة لشركة بلتون قائلة "تلتزم بلتون بتبني مبادرات الاستدامة التي تهدف إلى تمكين الأفراد وتعزيز تنمية المجتمع. وفي إطار التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسة "ويانا" لتقديم برنامج مخصص لتدريب وتأهيل ذوي متلازمة داون للعمل بالشركات"

إن الهدف الرئيسي من برنامج "التدريب من أجل الاستدامة" هو تمكين أصحاب متلازمة داون للنجاح في حياتهم المهنية والشخصية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع ويتضمن البرنامج مجموعة من التدريبات الأساسية المصممة لتلبية إحتياجات التدريب الفردية وضمان أعلى مستويات الجودة. وقد تم تقسيم التدريبات الرئيسية بالبرنامج إلى تدريبات فرعية لمساعدة المتدربين على بناء مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بشكل تدريجي ودمجهم من خلال ورش تعليمية لموظفي بلتون عن كيفية التعامل مع أصحاب متلازمة داون وكيفية الاستفادة من مهارتهم وتوظيفها في العمل اليومي.

علاوة على ذلك، تخطط بلتون لتنظيم معرض توظيف يضم العديد من الشركات لإجراء مقابلات عمل مع ذوي الإعاقة الذين تم تدريبهم للعمل في الشركات. سيتيح هذا الحدث للشركات إمكانية التعرف على المهارات والخبرات التي يمتلكها هؤلاء الشباب لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل ملائمة بالقطاعات المختلفة، مما سيساهم في تنمية قدراتهم الشخصية وتعزيز التنوع في أماكن العمل.

ومن جانبها، صّرحت دكتورة هالة عبد الخالق، مؤسس مؤسسة "ويانا" الدولية قائلة: "يسعدنا أن نتعاون مع بلتون لدعم أصحاب متلازمة داون، وذلك تماشيًا مع هدفنا لتمكين ذوي متلازمه داون وتعزيز دمجهم في المجتمع. وبفضل الدعم المقدم من بلتون، نؤمن أن هذه الشراكة سيكون لها مردود إيجابي في حياة ذوي متلازمه داون من خلال مساعدتهم في الحصول على وظائف ملائمة وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للعمل."

يهدف التعاون بين بلتون ومؤسسة " ويانا " إلى تسليط الضوء على قدرات أصحاب متلازمة دوان والمساهمات التي يمكن أن يقدموها بأماكن العمل، بالإضافة إلى قدرتهم على إنجاز المهام الأساسية، يتمتع أصحاب متلازمة داون بالقدرة العاطفية والذكاء الاجتماعي المميز الذي يمكن أن يضيف أجواء من المحبة والرعاية والتقبل والشمول في بيئة العمل، مما سيساهم في تعزيز التواصل بين فريق العمل وثقافة التمكين التي تسعى الشركات إلى ترسيخها.

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عن بلتون المالية القابضة:

بلتون المالية القابضة) كود البورصة المصرية (BTFH.CA هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

عن مؤسسة "ويانا" الدولية:

مؤسسة " ويانا " الدولية، هي من المؤسسات غير هادفة للربح والرائدة في مجال التوعية المجتمعية ودمج وتمكين ذوي متلازمه داون في المجتمع. تأسست المؤسسة عام 2006، وتركز على رفع الوعي المجتمعي بقدرات ذوي متلازمه داون، وتعزيز احترام حقوقهم الدستورية، ودمجهم في المجتمع من خلال مجموعة كبيرة من الخدمات والبرامج. تعمل المؤسسة مع ذوي متلازمه داون وغيرهم وأسرهم، لضمان تهيئة أفضل الظروف الممكنة لتحقيق تكافؤ الفرص لهم وللجميع، وبالتالي تعزيز التنمية ومبدأ المساواة فيما يتعلق بالحقوق والمسؤوليات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.wayanafoundation.org