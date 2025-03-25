القاهرة، أعلنت شركة بلتون القابضة عن نتائج المرحلة الأولى من عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال، حيث تم تغطية 4,950,772,631 سهماً، بنسبة 92.11% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة والبالغ 5,375,000,000 سهم، وذلك مع انتهاء الاكتتاب في 24 من مارس 2025.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من الاكتتاب فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

#بياناتشركات

- انتهى -